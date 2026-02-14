ТСН у соціальних мережах

Пенсії по-новому: до яких змін готуватися

Державні реєстри будуть головним джерелом підтвердження трудового стажу.

Пенсійне посвідчення.

В Україні зареєстровано законопроєкт, який спрощує отримання пенсій. Будуть використовувати дані з державних електронних реєстрів - як основне джерело підтвердження стажу.

Йдеться про проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", повідомляє “24 Канал”.

Зазначається, документ актуальний для тих, хто втратив документи з різних причин - як от війна, окупація чи ліквідація підприємств.

Основним джерелом підтвердження стажу хочуть зробити відомості з державних електронних реєстрів. Таким чином Пенсійний фонд автоматично перевірятиме наявність необхідних даних у реєстрах. Якщо вони є, то людині не потрібно буде нічого додатково надавати.

Якщо ж інформація в держреєстрах відсутня, то тоді її потрібно буде підтвердити на підставі:

  • інших документів;

  • показань не менше двох свідків;

  • рішення суду.

Зауважимо, у ПФУ наголошують, що основним документом, який підтверджує періоди трудової діяльності до 1 січня 2004 року, до набрання чинності Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", є трудова книжка.

Якщо трудова книжка втрачена або в неї не внесено записи про роботу, чи містяться неправильні, неточні записи, то для підтвердження стажу приймаються:

  • дані з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

  • виписки або довідки, складені зокрема на основі даних, наявних в інформаційних (автоматизованих) та/або інформаційно-комунікаційних системах підприємств, установ, організацій; особові рахунки й відомості на видачу заробітної плати;

  • посвідчення, характеристики, письмові трудові договори й угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи;

  • членські квитки профспілок (за той час, за який є відмітки про сплату членських внесків).

Як повідомлялося, трудова книжка є основним документом, що підтверджує трудовий стаж. Водночас помилки в записі трудової книжки, які "з’їдають" десятиліття роботи. Якщо трудова книжка містить неправильні чи неточні записи про періоди роботи, то для підтвердження трудового стажу потрібні інші докази.

