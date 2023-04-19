Пенсії сім'ям загиблих: хто з родичів має право отримати та у якому розмірі

Призначення пенсій для сімей загиблих — хто з членів родини може отримувати гроші від держави у випадку загибелі військовослужбовця та в якому розмірі читайте в матеріалі ТСН.ua

Члени сімей військових, які загинули, померли або пропали безвісти, мають право на пенсію в разі втрати годувальника. відповідно до статті 1 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

Хто має право на отримання пенсії

Непрацездатні члени сім'ї та утриманці

Право на пенсію в разі втрати годувальника мають члени сімей, що були на утриманні військовослужбовців, які загинули, померли або пропали безвісти та непрацездатні члени сім'ї незалежно чи були вони на утриманні.

Утриманцями вважаються члени сім’ї, якщо вони були на повному утриманні військовослужбовця, або одержували від нього допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.

Незалежно від перебування на утриманні пенсія призначається також:

Непрацездатним дітям.

Непрацездатним батькам і дружині (чоловікові), якщо вони після смерті годувальника втратили джерело засобів до існування.

Непрацездатним батькам і дружині (чоловікові) військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти в період проходження служби чи пізніше внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, що мали місце під час служби.

Пенсія, призначена в разі смерті одного з подружжя, зберігається і при повторному одруженні пенсіонера.

Пенсія в разі втрати годувальника призначається кожному непрацездатному члену сім’ї, який має право на таку пенсію.

Призначення пенсій дітям

Також пенсія призначається дітям загиблих військових, які навчаються на денній формі в загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах, до закінчення навчання, але не більш як до досягнення ними 23 років.

в загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах, до закінчення навчання, але не більш як Діти-сироти мають право на пенсію до досягнення 23 років незалежно від того, чи вони навчаються, чи ні.

В якому розмірі призначаються пенсії родині загиблого військового

Якщо право на пенсію має один член сім'ї військовослужбовця , який загинув (помер) внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або виконанні інших обов’язків військової служби, або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті (батькам, дружині (чоловікові), іншому непрацездатному члену сім’ї годувальника) - 70% від грошового забезпечення годувальника.

, який загинув (помер) внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або виконанні інших обов’язків військової служби, або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті (батькам, дружині (чоловікові), іншому непрацездатному члену сім’ї годувальника) - Якщо право на пенсію мають два і більше непрацездатних членів сім’ї (крім батьків, дружини (чоловіка) - 50% від грошового забезпечення годувальника.

У таких самих розмірах, незалежно від причини смерті годувальника, обчислюються пенсії членам сімей померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей, до складу яких входять діти, що втратили обох батьків.

Сім’ям військовослужбовців, які померли внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням служби -- 30 % від заробітку годувальника. Така пенсія не може бути меншою ніж два прожиткових мінімуми (станом на зараз це 4054 гривні для осіб, які втратили працездатність).

На який період призначається пенсія чи може змінюватись розмір пенсії

Пенсія призначається на весь період, протягом якого член сім’ї вважається непрацездатним, а членам сім’ї, які досягли пенсійного віку, пенсія призначається довічно. Така пенсія призначається з дня смерті годувальника

Перерахунок пенсії або припинення її виплати внаслідок змін у складі сім’ї провадиться з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися зміни.

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