Пенсії, субсидії та соцдопомогу при евакуації можна перевести на іншу адресу – Кубраков

Пенсії, субсидії та соцдопомогу при евакуації можна перевести на іншу адресу – Кубраков

За 15 днів, що минули з початку війни з росією, Укрпошта змогла оперативно адаптуватися до нових умов та продовжити виконувати свої важливі соціальні функції.

Зокрема, вже зараз можна перевести отримання пенсій, субсидій та соцдопомоги на нову адресу у разі вимушеної зміни місця перебування. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Для переведення соціальних виплат на нову адресу необхідно лише повідомити свої нові дані за посиланням: bit.ly/pensiionline.

Крім цього, Укрпошта запровадила безкоштовну переадресацію посилок в інші міста та області та зробила безкоштовним їхнє зберігання.

«Наразі понад 3 мільйони клієнтів головної пошти країни, незалежно від місцеперебування в Україні, можуть отримати соціальні виплати. Це особливо важливо в умовах, коли тисячі українців вимушені полишити власні домівки у пошуках безпечного прихистку», - написав міністр.

Він також зазначив, що співробітники Укрпошти, разом із дорожниками, залізничниками, портовиками та моряками, стали сучасними героями, що продовжують виконувати свої соціально значущі функції.

«На сьогодні Укрпошта працює у повному обсязі й надає послуги у всіх населених пунктах країни, де це безпечно для працівників та клієнтів. В особливо гарячих точках пересилання посилок можливе в рамках великих міст», - зазначив Кубраков.

Одним із важливих досягнень Укрпошти у воєнний період Кубраков назвав також налагодження міжнародних каналів відправлення та доставки посилок.

За його даними, нещодавно перший рейс Укрпошти вирушив із Варшави до Нью-Йорка. З США в Україну зворотним рейсом було доставлено партію гуманітарної допомоги.

Подібні рейси, анонсував міністр, стануть регулярними. Наступний заплановано вже на 15 березня.

«У цілому ж, Укрпошта відновила міжнародну доставку у понад 30 країн світу. Вона здійснюється транзитом через Польщу і далі — відправляється міжнародними авіалініями», - додав міністр.

Інформацію про відправку товарів за кордон можна отримати за посиланням: bit.ly/exportnews.

«Я дякую усій команді Укрпошти, зокрема Ігорю Смілянському, за оперативні та системні рішення, які дозволили у максимально короткі терміни налагодити роботу критично важливої державної компанії», - написав Кубраков.

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