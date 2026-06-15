Пенсії суддів і депутатів в Україні сягають мільйонів: хто отримує найбільше

Найвищі пенсії в Україні

Реклама

Українські судді та депутати користуються слабкістю пенсійної системи в Україні та витискають з неї всі можливі для себе бонуси та доплати. Так, у деяких посадовців пенсії сягають мільйонів гривень, доки інші пенсіонери отримують 2–5 тисяч гривень щомісяця.

У кого в Україні найвищі пенсії і скільки отримують судді та депутати? Про це розповіли аналітики Опендатабот.

Найвищі пенсії в Україні: скільки отримують судді та депутати щомісяця

14% депутатів та суддів отримують пенсії в Україні. Їхні рекордні виплати сягають 3 млн грн на рік. Нині 913 чинних народних депутатів та суддів офіційно отримують пенсії. Це 14% від загальної кількості посадовців, які подали декларації за минулий рік.

Реклама

Медіанна пенсія серед народних депутатів та суддів становить близько 228 тис. грн на рік або близько 19 тисяч гривень на місяць.

Однак у рейтингу «найбагатших пенсіонерів» є і рекордсмени — з пенсіями по 3 млн гривень на рік. Серед них такі народні обранці:

Василь Німченко (екссуддя Конституційного Суду України) — 2,3 млн грн на рік (понад 192 тис. грн на місяць). Михайло Новіков (депутат, адвокат, у минулому — суддя) — 1,46 млн грн на рік (майже 122 тис. грн щомісяця). Андрій Кожем’якін (нардеп, генерал-лейтенант) — 973 тис. грн на рік (понад 81 тис. грн на місяць).

Загалом пенсію отримують 55 чинних парламентарів.

Рекордсменом країни серед 858 суддів, які задекларували пенсію, став Віктор Школяров. Він отримує майже 3 млн грн пенсії на рік. Максимальна щомісячна виплата судді досягла 249,9 тис. грн.

Реклама

Високі пенсії суддів зумовлені специфікою українського законодавства, яке гарантує їм довічне грошове утримання. Його розмір залежить від стажу роботи та зарплати судді.

Серед 10,17 млн пенсіонерів 73% мають пенсії за віком, 15% — мають пенсію по інвалідності, ще 7% — живуть на пенсію через втрату годувальника, 5% громадян мають пенсію за вислугу років та менше як 1% становлять соціальні пенсії та довічне утримання суддів.

Наразі мінімальна пенсія в Україні становить 2 595 грн — це прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність.

Пенсія 17 млн гривень: чиновник відсудив собі «щедру» виплату

Нагадаємо, у 2026 році мінімальна пенсія в Україні становить 2 361 грн, а офіційний максимум обмежений сумою 25,9 тис. грн. Водночас колишні чиновники та судді масово відсуджують у держави мільйонні компенсації через перерахунок виплат заднім числом.

Реклама

Звичайний громадянин із середньою пенсією у 6–7 тисяч гривень не може розраховувати на подібні суми, тоді як за рішеннями судів окремим посадовцям призначають «астрономічні» доплати.

За даними ПФУ та видання OBOZ.UA, найбільшу компенсацію у розмірі понад 17 млн грн має отримати колишній начальник Департаменту Мінюсту Олександр Галінський. Суд зобов’язав Пенсійний фонд врахувати в його пенсію «космічну» премію у 570% від окладу, зафіксовану в довідці за 2022 рік.

Схожу суму (17 млн грн) відсудив і суддя у відставці Олег Оксененко, який домігся щомісячного довічного грошового забезпечення у розмірі 356,3 тис. грн.

Загалом до п’ятірки найбільших пенсійних доплат в Україні увійшли суми від 6,1 до 17,6 мільйона гривень. Найчастіше такі мільйонні виплати отримують саме представники судової влади, адже за законом їхнє довічне утримання значно перевищує стандартні ліміти, а будь-які обмеження максимального розміру пенсій службовці успішно скасовують через судові позови.

Реклама

Новини партнерів