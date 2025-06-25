Пенсії та соціальні виплати для осіб з інвалідністю: що очікувати в липні 2025 року

Пенсії для людей з інвалідністю

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Особи з інвалідністю в Україні є однією з найвразливіших категорій населення, яка потребує постійної державної підтримки. У 2025 році, як і раніше, їм надаються різні види фінансової допомоги, включаючи пенсії по інвалідності та соціальні виплати. Частина цих виплат була скоригована вже у березні 2025 року. Експерти розповіли, які розміри пенсій та допомоги очікуються для людей з інвалідністю у липні 2025 року, з урахуванням різних категорій та обставин.

Розмір пенсії по інвалідності: загальні правила для цивільних осіб

Для цивільних осіб, які отримали інвалідність, розмір пенсії визначається як певний відсоток від базової пенсії за віком. Ці норми встановлені Пенсійним фондом України і залежать від групи інвалідності:

Особи з І групою інвалідності отримують 100% від розміру пенсії за віком. Ця група встановлюється особам зі стійкими, значно вираженими порушеннями функцій організму, що призводять до значного обмеження життєдіяльності та непрацездатності або неможливості самообслуговування.

Для осіб з ІІ групою інвалідності розмір пенсії становить 90% від пенсії за віком. Ця група призначається особам зі стійкими, вираженими порушеннями функцій організму, що призводять до значного обмеження життєдіяльності.

Особи з ІІІ групою інвалідності отримують 50% від пенсії за віком. Ця група встановлюється особам зі стійкими, помірної вираженості функціональними порушеннями, що призводять до помірного обмеження життєдіяльності.

Важливі нюанси розрахунку — при визначенні розміру пенсії враховується не лише група інвалідності, а й страховий стаж особи. Крім того, до розрахунку приймається період від моменту встановлення інвалідності до досягнення особою пенсійного віку, який в Україні наразі становить 60 років. Це дозволяє забезпечити справедливіший розрахунок, враховуючи тривалість періоду, протягом якого людина перебувала у стані інвалідності та, можливо, не могла повноцінно працювати.

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Соціальна допомога для осіб з інвалідністю з дитинства

Слід зазначити, що особи з інвалідністю з дитинства, які не мають достатнього страхового стажу (наприклад, через те, що їхній стан здоров’я не дозволяв їм працювати), не отримують пенсію по інвалідності у традиційному розумінні. Проте держава гарантує їм підтримку у вигляді соціальної допомоги. Ця допомога оформлюється через органи соціального захисту населення і покликана забезпечити базовий рівень матеріального забезпечення для тих, хто не має можливості сформувати страховий стаж.

Пенсії по інвалідності для військовослужбовців

Для військовослужбовців, які отримали інвалідність, система розрахунку пенсій має свої особливості, що враховують обставини, за яких було отримано інвалідність. Розмір пенсії залежить від того, чи пов’язана інвалідність з виконанням бойових завдань, чи ні.

Інвалідність, пов’язана з війною (бойовими діями). У цьому випадку розмір пенсії по інвалідності є значно вищим, відображаючи особливий статус військовослужбовця, який постраждав під час захисту Батьківщини. Виплати становлять від 60% до 100% грошового забезпечення військовослужбовця. При цьому держава гарантує мінімальні суми виплат , що забезпечує певний рівень матеріальної підтримки незалежно від розміру грошового забезпечення до настання інвалідності.

Інвалідність, не пов’язана з бойовими діями. Якщо інвалідність настала не внаслідок бойових дій (наприклад, через хворобу, отриману під час проходження служби, але не пов’язану з військовими травмами), відсотки виплат є нижчими. Пенсія у цьому випадку коливається від 40% до 70% грошового забезпечення військовослужбовця.

Які виплати очікувати у липні 2025 року

Станом на липень 2025 року, очікується, що вищезазначені принципи та відсоткові співвідношення для розрахунку пенсій по інвалідності залишатимуться чинними. Будь-які подальші підвищення або зміни у законодавстві будуть анонсовані Пенсійним фондом України та урядом. Особи з інвалідністю та їхні родини можуть звертатися до місцевих відділень Пенсійного фонду або органів соціального захисту для отримання актуальної інформації та індивідуальних консультацій щодо своїх виплат.