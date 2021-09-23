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Пенсії та субсидії онлайн: у застосунку "Дія" з'являться нові послуги

Пенсії та субсидії онлайн: у застосунку "Дія" з'являться нові послуги

Державна податкова служба України

Уряд схвалив відповідну постанову.

Тепер стане зручніше оформити пенсії та субсидії, бо можна буде зробити онлайн через застосунок "Дія".

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Кабінет міністрів схвалив відповідну постанову. Без черг і походів у державні установи на порталі "Дія" можна буде:

  • заповнити заявку на отримання соціальної субсидії;
  • оформити пенсію;
  • звернутися за наданням соціальних послуг,
  • оформити соцдопомогу на дітей різного статусу.

Послуги стануть доступні завдяки розширенню пілотного проєкту з впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери в окремих регіонах. До кінця цього року вона працюватиме вже в Київській і Житомирській областях.

Як повідомлялося, призначення субсидій українці можуть перевірити онлайн. Зробити це можна завдяки Єдиного державному реєстру отримувачів субсидій.  У пошуку потрібно ввести область, населений пункт, вулицю і номер будинку чи квартири.

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