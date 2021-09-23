Пенсії та субсидії онлайн: у застосунку "Дія" з'являться нові послуги

Пенсії та субсидії онлайн: у застосунку "Дія" з'являться нові послуги

Уряд схвалив відповідну постанову.

Тепер стане зручніше оформити пенсії та субсидії, бо можна буде зробити онлайн через застосунок "Дія".

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Кабінет міністрів схвалив відповідну постанову. Без черг і походів у державні установи на порталі "Дія" можна буде:

заповнити заявку на отримання соціальної субсидії;

оформити пенсію;

звернутися за наданням соціальних послуг,

оформити соцдопомогу на дітей різного статусу.

Послуги стануть доступні завдяки розширенню пілотного проєкту з впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери в окремих регіонах. До кінця цього року вона працюватиме вже в Київській і Житомирській областях.

Як повідомлялося, призначення субсидій українці можуть перевірити онлайн. Зробити це можна завдяки Єдиного державному реєстру отримувачів субсидій. У пошуку потрібно ввести область, населений пункт, вулицю і номер будинку чи квартири.

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