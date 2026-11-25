Пенсія. / © ТСН

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Пенсіонери в Україні отримують виплати не в один день: кошти надходять за індивідуальним графіком, який залежить від способу їхньої доставки. Тому одні українці побачать гроші на рахунках уже на початку місяця, а іншим доведеться чекати довше.

Коли пенсіонерам надійде пенсія за грудень 2026-го та як перевірити точну дату виплати, повідомляють у Пенсійному фонді.

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Пенсійні виплати в Україні здійснюють щомісяця у період від 4 до 25 числа. Для кожного одержувача визначена індивідуальна дата зарахування коштів.

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Терміни отримання грошей залежать від способу виплати. Зокрема, пенсіонери, які отримують кошти на банківські картки, зазвичай мають їх до 10 числа. Натомість доставка пенсій через «Укрпошту» відбувається за окремим графіком і може тривати до 25 числа.

Як дізнатися дату виплати пенсії у грудні

Дізнатися, коли саме надійде пенсія за грудень, українці можуть онлайн. Для цього потрібно зайти до особистого кабінету на порталі Пенсійного фонду та відкрити розділ «Моя пенсія». Там буде зазначена індивідуальна дата наступного нарахування.

Також отримати інформацію можна за телефоном гарячої лінії Пенсійного фонду: 0 800 503 753. Дзвінки безкоштовні. Крім того, пенсіонери можуть звернутися безпосередньо до найближчого сервісного центру ПФУ.

Варто врахувати, що пенсіонери, які отримують гроші через «Укрпошту», можуть забрати виплати лише в робочі години поштових відділень. Тож дата фактичного отримання пенсії залежить не лише від індивідуального графіка виплат, а й від режиму роботи пошти.

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Водночас у ПФУ визначають категорії громадян, яким пенсії виплачують у першочерговому порядку — до 10 числа кожного місяця. Йдеться про учасників бойових дій, ветеранів, людей з інвалідністю внаслідок війни, українців з особливими заслугами перед Батьківщиною, а також членів сімей загиблих захисників.

Пенсії в Україні — останні новини

В Україні змінили правила підтвердження страхового стажу для призначення і перерахунку пенсій. Тепер пенсіонерам і тим, хто лише планує виходити на заслужений відпочинок, не потрібно самостійно збирати довідки і документи. Крім того, до страхового стажу можуть зарахувати періоди роботи навіть у випадках, коли роботодавець не сплачував за працівника внески.

Водночас в Україні перерахунок військових пенсій залежить від кількох чинників. Зокрема, враховують підстави для перегляду виплат, розмір грошового забезпечення, документи у пенсійній справі, відповідні довідки та попередні розрахунки Пенсійного фонду. Тож єдиного розміру підвищення, який застосовувався б до всіх військових пенсіонерів, не передбачено.

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