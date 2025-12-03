Пенсії у грудні: які доплати та виплати отримають українці

Пенсія

У грудні українці віком 60+ можуть отримати нові доплати до пенсії та доступ до низки соціальних програм. Йдеться як про вікові надбавки, які нараховуються автоматично, так і про одноразові виплати, що потребують подання заяви.

Про це розповів юрист Михайло Вулах.

Підвищення стосується тих, хто у грудні досягне відповідного віку:

у 70 років — +300 грн;

у 75 років — +456 грн;

у 80 років — +570 грн.

Однак тим, хто переходить з однієї вікової категорії в іншу, нарахують лише різницю. Наприклад, при переході з 70 на 75 років надбавка становитиме не 456 грн, а 156 грн.

Додаткові 1000 гривень

Програма одноразової виплати 1000 грн діє й цього року. Отримають її лише ті громадяни, які встигнуть подати заяву до 24 грудня. Торік через необізнаність про програму гроші отримали лише 14 млн із майже 30 млн українців.

Уряд заклав ресурс для приблизно 10 млн виплат, тому передбачається, що частина громадян заяви не подасть.

Виплата 6500 грн: кому передбачена і що потрібно оформити

Ще одна сезонна виплата — 6500 грн у рамках програми «Зимова підтримка». Її можуть отримати лише ті пенсіонери, які мають статус самотньої людини, що потребує догляду.

Цей статус не надається автоматично — його потрібно оформити через органи соцзахисту. Для цього потрібні:

ІПН;

паспорт;

пенсійне посвідчення;

довідка про склад сім’ї;

акт соціального інспектора про потребу в догляді.

Соціальний працівник обов’язково відвідує заявника та оцінює умови проживання. Процес оформлення займає 10–20 днів, тому часу обмаль — статус потрібно отримати до 24 грудня.

Щомісячна допомога для самотніх пенсіонерів

Після отримання статусу пенсіонер може претендувати на щомісячну допомогу в розмірі 40% прожиткового мінімуму:

944 грн у 2025 році; 1 038 грн — із 1 січня 2026 року (якщо ухвалять бюджет).

