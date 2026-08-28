Пенсії у вересні 2026 року: хто може отримати доплати та скільки нарахують

Доплата до пенсії

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У вересні частина українських пенсіонерів отримає пенсію з додатковими виплатами. Йдеться про кілька різних видів доплат, за вік, утримання дітей, особливий статус, потребу в постійному догляді та проживання на територіях, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

Окремого загального підвищення пенсій саме з 1 вересня не передбачено. Додаткові гроші отримають лише ті пенсіонери, які відповідають установленим для конкретної виплати умовам. Частину доплат Пенсійний фонд призначає автоматично, а для інших потрібно звернутися із заявою та документами.

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Вікові доплати: від 300 до 570 гривень

Пенсіонерам, які досягли 70 років, передбачені щомісячні вікові доплати. Їхній розмір залежить від віку:

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від 70 до 74 років включно — до 300 грн;

від 75 до 79 років включно — до 456 грн;

від 80 років — до 570 грн.

Право на таку виплату мають пенсіонери, загальний розмір пенсії яких не перевищує 10 340,35 грн.

Важливо, що ці суми не додаються одна до одної. Наприклад, після 75-річчя людина не отримуватиме одночасно 300 і 456 грн. Замість попередньої доплати встановлюється нова — до 456 грн.

Якщо 70, 75 або 80 років виповнюється протягом місяця, доплату призначають із дня досягнення відповідного віку. Звертатися до Пенсійного фонду для її оформлення не потрібно — перерахунок проводиться автоматично.

Одинокі пенсіонери від 80 років можуть отримувати допомогу на догляд

Окрема державна соціальна допомога передбачена для одиноких людей, яким виповнилося 80 років і які за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду.

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Для отримання виплати недостатньо лише досягти 80-річного віку. Потребу в постійному догляді має підтвердити лікарсько-консультативна комісія.

Розмір допомоги для цієї категорії становить 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році такий прожитковий мінімум становить 2595 грн, отже виплата дорівнює 1038 грн на місяць.

Ця допомога не встановлюється автоматично лише за фактом досягнення певного віку. Для її призначення необхідно подати заяву та документи, передбачені законодавством.

Доплата пенсіонерам, які утримують дітей

Непрацюючі пенсіонери, які мають на утриманні дітей віком до 18 років, також можуть отримувати надбавку.

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Для пенсій за віком, по інвалідності та за вислугу років, призначених за загальним пенсійним законодавством, надбавка становить 150 грн на кожну дитину.

Обов’язкова умова — пенсіонер не повинен працювати або бути зареєстрованим як фізична особа-підприємець. У разі працевлаштування виплату надбавки припиняють.

Інший розмір передбачений для пенсій, призначених за законом про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби, та деяких інших осіб. У цьому випадку надбавка на утриманця становить 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році це 1297,50 грн.

Що змінилося з виплатами почесним донорам

До 2026 року Почесні донори України мали право на щомісячну надбавку до пенсії у розмірі 10% прожиткового мінімуму на одну особу.

Проте з 26 січня 2026 року норма, яка передбачала призначення цієї надбавки новим одержувачам, втратила чинність.

Водночас пенсіонери, які набули право на таку надбавку раніше, його не втратили. Тому тим Почесним донорам, яким виплату було встановлено до зміни законодавства, її продовжують нараховувати.

Це означає, що у вересні таку доплату отримають не всі власники відповідного статусу, а лише ті, кому право на неї було встановлено раніше.

Для частини пенсіонерів від 65 років діє гарантований мінімум 4213 гривень

Цю виплату важливо не плутати з окремою надбавкою. Держава не додає 4213 грн до вже призначеної пенсії, а гарантує, що за виконання певних умов загальна пенсійна виплата не буде нижчою за цю суму.

У 2026 році мінімальна пенсійна виплата 4213 грн передбачена, зокрема, для непрацюючих пенсіонерів від 65 років, які мають повний страховий стаж: щонайменше 30 років для жінок та 35 років для чоловіків.

Якщо розрахована пенсія людини нижча, встановлюється доплата в сумі, якої не вистачає до гарантованого рівня. Тому фактичний розмір доплати для кожного пенсіонера буде різним.

Доплата пенсіонерам, які живуть на територіях, постраждалих від аварії на ЧАЕС

У 2026 році деякі непрацюючі пенсіонери можуть отримувати щомісячну доплату в розмірі 2595 грн. Вона передбачена для людей, які постійно живуть на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Йдеться про зону безумовного (обов’язкового) відселення та зону гарантованого добровільного відселення.

Однак проживання на такій території зараз не дає автоматичного права на доплату. Пенсіонер також повинен був жити або працювати там станом на 26 квітня 1986 року або в період із 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року та мати відповідний статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Ще одна умова — пенсіонер не повинен працювати. Якщо він працевлаштується або переїде на територію, для якої така доплата не передбачена, її виплату припинять.

Якщо в державних реєстрах немає інформації, яка підтверджує проживання людини на забрудненій території в необхідний період, ці відомості можна підтвердити додатково. Спеціальний експериментальний механізм для цього діє до 30 вересня 2026 року.

Кому у вересні потрібно звернутися до Пенсійного фонду

Не всі перелічені виплати оформлюються однаково. Наприклад, вікова доплата після досягнення 70, 75 або 80 років встановлюється Пенсійним фондом автоматично, якщо людина відповідає необхідним умовам.

Натомість для виплат, право на які залежить від обставин, про які Пенсійний фонд не може дізнатися автоматично, можуть знадобитися заява та підтвердні документи. Це стосується, зокрема, допомоги на постійний сторонній догляд та надбавок на утримання дітей.

Тому якщо пенсіонер відповідає умовам певної програми, але доплати в пенсійній виплаті немає, варто перевірити, чи потрібно для її призначення подавати окрему заяву.

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