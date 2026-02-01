ТСН у соціальних мережах

Пенсії в лютому — хто з українців не отримає гроші

Пенсіонери, які не пройшли ідентифікацію або не подали заяву про неотримання пенсії від Росії, можуть не отримати виплати у лютому 2026 року.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Одразу дві категорії пенсіонерів в Україні ризикують не отримати щомісячні виплати

Одразу дві категорії пенсіонерів в Україні ризикують не отримати щомісячні виплати / © ТСН

У лютому 2026 року деякі пенсіонери можуть залишитись без пенсій. Причина — невиконання обов’язкових вимог Пенсійного фонду України.

Про те це повідомили в Пенсійному фонді України.

Кому виплати не перерахують

  1. хто проживає на тимчасово окупованих територіях або перебуває за кордоном і не пройшов фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року

  2. громадянам з окупованих територій або тих, хто виїхав звідти, але не надав Пенсійному фонду підтвердження, що не отримує пенсійні виплати з РФ

«Якщо виплату пенсії припинено від 1 січня 2026 року через непроходження 2025 року фізичної ідентифікації, то її поновлять після проходження такої ідентифікації», — зазначили у відомстві.

Нагадаємо:

Станом на жовтень 2025 року загальна кількість пенсіонерів в Україні складає 10,2 млн осіб, із них 2,8 млн — пенсіонерів, які працюють. Статистика Пенсійного фонду України свідчить, що середній розмір пенсії становить майже 6,5 тисяч гривень, а у працюючих пенсіонерів — трохи більш як 7 тисяч гривень.

Це означає, що понад половина пенсіонерів, які отримують менше 5 тисяч гривень, фактично живуть значно нижче реального прожиткового мінімуму. Пенсію понад 10 тисяч гривень в Україні отримують лише 15% пенсіонерів, від 5 до 10 тисяч гривень — майже 30%.

Розмір середньої пенсії в Україні, який становить приблизно 133 євро, є одним із найнижчих показників у Європі, свідчать дані ресурсу «Опендатабот».

У проєкті державного бюджету України 2026 року на пенсії заплановано виділити 1 027 млрд гривень, що більше на 123 млрд гривень у порівнянні з 2025 роком. Це близько 19% усіх видатків держбюджету — найбільша соціальна стаття видатків.

