Пенсії в Україні 2026 року: який страховий стаж потрібен і кому перерахували виплати від 1 січня

Необхідний страховий стаж для виходу на пенсію 2026 року

Реклама

Скільки страхового стажу потрібно 2026 року

Відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», основним критерієм для виходу на пенсію 2026 року є страховий стаж, а не лише вік, зазначила начальниця відділу Пенсійного фонду України в Рівненській області Тетяна Васильєва. За чинними правилами:

щоб вийти на пенсію у 60 років , особа має мати не менше 33 років страхового стажу ;

для виходу на пенсію у 63 роки потрібно мати не менше 23 років стажу ;

у 65 років право на пенсію настає за наявності не менше 15 років стажу ⁠.

Ці вимоги до стажу визначаються на дату досягнення відповідного пенсійного віку, а не на день звернення за призначенням пенсії. Це означає, що якщо людина досягла потрібного віку 2025 року, але подала заяву 2026-го, для неї застосовуються старі вимоги до стажу — відповідно 32 роки для виходу на пенсію у 60 років, 22 роки для 63 років і 15 років для 65 років⁠.

Такий підхід є частиною поступового зростання вимог: раніше, до 2025 року, необхідний стаж для 60 років становив 32 роки, і щороку він збільшується на один рік до досягнення 35 років стажу для виходу на пенсію у 60 років 2028-го ⁠.

Реклама

Чому страховий стаж важливіший за вік

В українському законодавстві страховий стаж визначає право на пенсію незалежно від календарного віку: сама кількість років, упродовж яких особа сплачувала єдиний соціальний внесок або мала інші періоди, що враховуються до стажу, є головним показником для нарахування пенсії ⁠. Якщо необхідного стажу на момент досягнення віку бракує, право на пенсію відкладається до того часу, коли цей стаж буде накопичено.

Це означає, що людина може почати отримувати пенсію і у 63, і у 65 років, але лише за наявності відповідного стажу. Якщо ж стаж менший за 15 років, пенсія за віком не призначається — у такому разі громадянин може претендувати на державну соціальну допомогу, яку також виплачує Пенсійний фонд України ⁠.

Які виплати перерахували від 1 січня 2026 року

Одночасно з новими вимогами до стажу держава провела автоматичний перерахунок мінімальних пенсійних виплат, що передбачено Законом України «Про державний бюджет на 2026 рік».

Від 1 січня мінімальна заробітна плата зросла до 8647 гривень, і на цій підставі були перераховані мінімальні пенсії для певних категорій пенсіонерів ⁠.

Реклама

Зокрема, для пенсіонерів, які не працюють, віком від 65 років, які мають повний страховий стаж — 30 років для жінок та 35 років для чоловіків — розмір пенсії не може бути меншим за 3458,80 гривні, що становить 40% від мінімальної заробітної плати ⁠.

Цей перерахунок проведено в автоматичному режимі, і звертатися до Пенсійного фонду для цього не потрібно — підвищені виплати почали надходити вже від січня 2026 року ⁠.

Практичні висновки для майбутніх пенсіонерів

У підсумку, щоб вийти на пенсію 2026 року саме у 60 років, українцю необхідно мати не менше 33 років страхового стажу; що менше років страхового стажу, то пізніше настає право на пенсію, але не раніше 63 чи 65 років залежно від кількості стажу. Такий механізм стимулює тривалішу участь громадян у формальній зайнятості та сплаті соціальних внесків.

Для тих, хто вже досяг пенсійного віку 2025 року і звертається по свої виплати 2026-го, застосовуються вимоги до стажу станом на дату досягнення віку — тобто 32 роки для 60-річних, 22 роки для 63-річних та 15 років для 65-річних. Це правило дозволяє уникнути «скасування» прав тих, хто вже мав право на пенсію за старими вимогами наприкінці минулого року.