Пенсії в Україні 2026 року: кому і на скільки збільшили виплати, які нові вимоги до стажу

Пенсія

В Україні від 1 січня 2026 року знову підвищили пенсійні виплати.

Як повідомили в Пенсійному фонді України, середній розмір пенсії збільшився на 107,83 гривні — з 6436,79 до 6544,62 гривні.

Також зросли виплати для пенсіонерів, які працюють. У середньому вони почали отримувати на 90 гривень більше — 7160,10 гривні проти 7069,37 гривні раніше.

Станом на 1 січня 2026 року в Україні налічується 10,2 мільйона пенсіонерів, з яких 2,8 мільйона продовжують працювати.

Найбільша частка пенсіонерів — 31,06% — отримує пенсію в розмірі від 3001 до 4000 гривень .

Ще 29,64% мають виплати в межах від 5001 до 10 000 гривень .

Пенсію від 4001 до 5000 гривень отримують 20,21% українців.

Понад 10 000 гривень щомісяця виплачують 15,41% пенсіонерів.

До 3000 гривень отримують 3,68% осіб.

Більшість українців — 72,76% — отримують пенсію за віком.

Пенсії з інвалідності призначені 14,7% громадян, у разі втрати годувальника — 6,92%, за вислугу років — 5,07%.

Соціальні пенсії становлять 0,51%, а довічне грошове утримання суддів — 0,04%.

Зазначимо: від 2026 року для виходу на пенсію в 60 років як чоловікам, так і жінкам, страховий стаж має бути не менше 33 років, на рік більше, ніж 2025 року. 2027-го стаж зросте ще на рік, а 2028-го дійде до 35 років, і його зростання припиниться.

