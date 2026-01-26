ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
55
Час на прочитання
1 хв

Пенсії в Україні 2026 року: кому і на скільки збільшили виплати, які нові вимоги до стажу

Найбільша частка українських пенсіонерів — 31,06% — отримує пенсію в розмірі від 3001 до 4000 гривень.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Пенсія

Пенсія

В Україні від 1 січня 2026 року знову підвищили пенсійні виплати.

Як повідомили в Пенсійному фонді України, середній розмір пенсії збільшився на 107,83 гривні — з 6436,79 до 6544,62 гривні.

Також зросли виплати для пенсіонерів, які працюють. У середньому вони почали отримувати на 90 гривень більше — 7160,10 гривні проти 7069,37 гривні раніше.

Станом на 1 січня 2026 року в Україні налічується 10,2 мільйона пенсіонерів, з яких 2,8 мільйона продовжують працювати.

  • Найбільша частка пенсіонерів — 31,06% — отримує пенсію в розмірі від 3001 до 4000 гривень.

  • Ще 29,64% мають виплати в межах від 5001 до 10 000 гривень.

  • Пенсію від 4001 до 5000 гривень отримують 20,21% українців.

  • Понад 10 000 гривень щомісяця виплачують 15,41% пенсіонерів.

  • До 3000 гривень отримують 3,68% осіб.

Більшість українців — 72,76% — отримують пенсію за віком.

Пенсії з інвалідності призначені 14,7% громадян, у разі втрати годувальника — 6,92%, за вислугу років — 5,07%.

Соціальні пенсії становлять 0,51%, а довічне грошове утримання суддів — 0,04%.

Зазначимо: від 2026 року для виходу на пенсію в 60 років як чоловікам, так і жінкам, страховий стаж має бути не менше 33 років, на рік більше, ніж 2025 року. 2027-го стаж зросте ще на рік, а 2028-го дійде до 35 років, і його зростання припиниться.

Раніше ТСН.ua писав про те, хто з пенсіонерів може залишитися без виплат і що робити.

Дата публікації
Кількість переглядів
55
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie