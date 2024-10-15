Пенсії в Україні цього року значно зросли: ПФУ оприлюднив оновлені дані

У 2024 році бюджет Пенсійного фонду є бездефіцитним.
Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 жовтня 2024 року. Зростання пенсій наразі випереджає інфляцію.
Про це йдеться в даних ПФУ.
Середній розмір пенсії з початку року зріс на 466,61 гривень або на 8,7% до 5 851,86 гривень.
Інфляція в Україні з початку 2024 року становила 6,5%.
Кількість пенсіонерів в Україні на 1 жовтня 2024 року становила 10 342 593 особи. Це на 173 944 осіб менше, ніж на початку року (10 516 537 осіб).
Підвищення пенсій
Основне підвищення пенсій в Україні відбулося на початку року, коли в Україні провели індексацію пенсій з 1 березня 2024 року.
На 8% індексовано пенсії для:
- 9,5 млн "цивільних" пенсіонерів, яким пенсія призначена на загальних підставах,
- 596 тисяч пенсіонерів силових відомств,
- 97,8 тисяч осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Нагадаємо, українці можуть отримати надбавки до пенсії. Деякі з них призначаються автоматично, а для інших потрібно буде подати заяву.
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