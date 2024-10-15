Пенсії в Україні цього року значно зросли: ПФУ оприлюднив оновлені дані

У 2024 році бюджет Пенсійного фонду є бездефіцитним.

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 жовтня 2024 року. Зростання пенсій наразі випереджає інфляцію.

Про це йдеться в даних ПФУ.

Середній розмір пенсії з початку року зріс на 466,61 гривень або на 8,7% до 5 851,86 гривень.

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Інфляція в Україні з початку 2024 року становила 6,5%.

Кількість пенсіонерів в Україні на 1 жовтня 2024 року становила 10 342 593 особи. Це на 173 944 осіб менше, ніж на початку року (10 516 537 осіб).

Підвищення пенсій

Основне підвищення пенсій в Україні відбулося на початку року, коли в Україні провели індексацію пенсій з 1 березня 2024 року.

На 8% індексовано пенсії для:

9,5 млн "цивільних" пенсіонерів, яким пенсія призначена на загальних підставах,

596 тисяч пенсіонерів силових відомств,

97,8 тисяч осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Нагадаємо, українці можуть отримати надбавки до пенсії. Деякі з них призначаються автоматично, а для інших потрібно буде подати заяву.

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