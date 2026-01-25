Професійні пенсії замість спецвиплат

В Україні планують поступово перейти на трирівневу пенсійну систему, яка передбачає поєднання солідарних, професійних та накопичувальних виплат.

Про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та національної єдності Денис Улютін в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, нинішня система призводить до ситуацій, коли люди з однаковим стажем та подібними доходами отримують різні суми пенсій. Запровадження нової моделі має усунути дисбаланси та зробити нарахування більш справедливими.

Солідарна пенсія — що це і як нараховуватимуть гроші

Базою оновленої системи залишиться солідарна пенсія, розмір якої напряму залежатиме від суми внесків, сплачених протягом трудового життя. За оцінками міністерства, для людей із тривалим стажем, зокрема вчителів із понад 40 роками роботи, виплати можуть зрости в 1,5-2 рази.

Також розглядається можливість запровадження гарантованої базової допомоги для громадян, які не змогли накопичити достатній страховий стаж. Розмір такої підтримки визначатиметься щороку в держбюджеті та має орієнтуватися на реальний прожитковий мінімум.

Професійні пенсії замість спецвиплат

У межах реформи спеціальні пенсії не скасовуватимуть, однак їх планують вивести із солідарної системи. Особи з пільговим стажем зможуть виходити на відпочинок раніше, але до досягнення загального пенсійного віку отримуватимуть виплати виключно з професійної частини.

Ключовий принцип — урахування не лише кількості років роботи, а й обсягу коштів, сплачених за цей період. Таким чином держава переходить до формули, за якою пенсія напряму відображатиме внесок людини в систему.

Повний перехід від спецпенсій до професійних може тривати понад десятиліття — орієнтовно 13 років у разі старту реформи з 2026–2027 років.

Накопичувальний рівень

Третій рівень передбачає добровільні особисті заощадження на старість. Йдеться про додаткові внески, які можуть сплачуватися паралельно з єдиним соціальним внеском.

Очікується, що механізм накопичень запрацює не раніше 2027 року. Водночас участь у ньому не буде обов’язковою, однак відмова від накопичень означатиме нижчий рівень доходів після виходу на пенсію.

