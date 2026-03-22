Пенсії в Україні: хто не отримає грошей у квітні

Деякі пенсіонери можуть залишитися без грошей

До 1 квітня частина українських пенсіонерів має виконати обов’язкову процедуру ідентифікації, інакше виплати можуть бути тимчасово призупинені.

Про це повідомили у Пенсійному фонді.

Насамперед це стосується внутрішньо переміщених осіб, а також громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях й тих, хто тривалий час перебуває за межами України.

«Невиконання вимоги у встановлений строк може призвести до зупинки нарахувань уже від квітня. Додатково передбачено подання декларації про неотримання пенсійних виплат від Росії. Її відсутність також є підставою для призупинення виплат», — йдеться у повідомленні.

Пенсіонерам, які вже пройшли ідентифікацію дистанційно, варто переконатися, що процедура зарахована. Рішення надсилається на електронну пошту, зазначену під час подання заяви.

Кабінет міністрів визначив основні параметри індексації пенсій на 2026 рік. Уряд уже погодив основні показники перерахунку та завершує підготовку відповідного нормативного акту.

Від 1 березня виплати українцям буде підвищено на 12,1%, що перевищує індекс інфляції за попередній рік на 4%, повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

Механізм індексації було визначено 2004 року Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Від 2005 року перерахунок здійснювали шляхом збільшення показника середньої заробітної плати, але 2014 року підвищення пенсій було призупинено. 2017 року відбулася пенсійна реформа і норма закону щодо індексації пенсій була відновлена.

Раніше повідомлялося, що громадяни України можуть отримувати пенсійні виплати, які здійснюватимуться без обмеження терміну, тобто пожиттєво.