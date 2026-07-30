Пенсії в Україні: кому гарантовано нарахують частку у 70% від зарплати

Пенсія

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2026 року Пенсійний фонд України нараховує за окремим законом для кількох категорій громадян пенсію у 70% від заробітної плати, тоді як стандартна виплата не перевищує 30% від доходу.

Про це йдеться у повідомлені відомства.

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Зокрема, правом на підвищену пенсію наділені родини військовослужбовців, які зникли безвісти під час захисту України від російської агресії. Таких громадян прирівнюють до сімей загиблих.

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Відповідно до закону «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин» та статей 46-47 Цивільного кодексу, безвісти зниклими визнають осіб, про місцеперебування яких нема інформації понад один місяць, якщо зникли через воєнні дії.

Після набуття чинності судового рішення про визнання громадянина безвісти зниклим або оголошення його померлим, рідні мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника відповідно до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Яка мінімальна пенсія гарантована від 1 березня 2026 року

Від 1 березня 2026 року, якщо загальний розмір пенсійних виплат не досягає встановленого мінімуму, людині доплачують до потрібного рівня — і ця сума враховується під час подальших перерахунків:

особам, яким виповнилося 80 років, зі страховим стажем 20/25 років — до 4213 грн

особам віком 70–80 років зі стажем 30/35 років — до 4050 грн

особам віком до 70 років зі стажем 30/35 років — до 3725 грн

Якщо в особи, якій виповнилося 70 років і більше, страховий стаж менший за 35 років у чоловіків чи 30 років у жінок, доплату до пенсії встановлюють пропорційно до наявного стажу, виходячи з розміру 4050 грн.

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Водночас розмір пенсійної виплати за наявності стажу не менше 25 років у чоловіків і 20 років у жінок серед осіб від 80 років не може бути меншим за 4213 грн, а в осіб віком 75–80 років — меншим за 4050 грн.

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