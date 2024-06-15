Пенсії в Україні: кому і на скільки збільшать виплати вже в червні

Деякі українські пенсіонери отримуватимуть збільшені виплати вже поточного місяця.

Про це пише "24 Канал".

Збільшення пенсій у червні відбувається у зв'язку з переглядом виплат для пенсіонерів, які працюють. Оскільки перегляд здійснюється індивідуально, підвищення буде різним для кожного одержувача пенсії. Мінімальне збільшення за кожен рік трудового стажу становить 23,61 гривень.

Водночас пенсії збільшать не для всіх пенсіонерів, а тільки для тих, які після останнього призначення або перегляду продовжували трудитися і станом на 1 березня 2024 року відповідали таким критеріям:

не менше 24 місяців страхового стажу

менше 24 місяців стажу, але після призначення або попереднього перерахунку пенсії минуло два роки

Пенсіонери отримуватимуть збільшені виплати за квітень і травень, оскільки на момент цих виплат Пенсійний фонд ще не мав інформації про єдиний соціальний внесок за перший квартал 2024 року.

Під час перерахунку пенсії пенсіонерам, які працюють, враховується:

тільки набутий страховий стаж, якщо пенсіонер пропрацював менше ніж 24 місяці після призначення або попереднього перерахунку пенсії (станом на 1 березня 2024 року)

страховий стаж і зарплата в разі, якщо пенсіонер пропрацював понад 24 місяці станом на 1 березня 2024 року

Наразі в Україні діє солідарна система (перший рівень пенсійної системи) та добровільна накопичувальна (третій рівень). Водночас обов'язкові накопичувальні пенсії (другий рівень) все ще не запроваджені, хоча це – практика багатьох розвинених країн (за даними Організації економічного співробітництва та розвитку ОЕСР). Однак без цього неможливо отримати пенсію, що буде співставна з середнім заробітком протягом життя.

Раніше ми писали, як розрахувати пенсію та які виплати будуть за мінімальної зарплати.

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