Пенсії в Україні: що зміниться для українців у серпні, які виплати будуть скасовані

Пенсія

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Від 1 серпня 2025 року більшість українських пенсіонерів не відчують змін у розмірі своїх щомісячних виплат. Однак деякі категорії громадян виплати або їх частину. Розповідаємо, кому з пенсіонерів та саме які зміни очікувати у серпні.

Пенсійний фонд візьметься за адміністрування соціальних допомог

Адміністрування соціальних допомог в Україні переходить до Пенсійного фонду, що спростить доступ до цих послуг. Завдяки цьому нововведенню українці зможуть звертатися за соціальними виплатами не лише до ЦНАПів та місцевих рад, а й до найближчих сервісних центрів ПФУ.

Міністерство соціальної політики повідомляє, що завдяки повній цифровізації процес розгляду заявок на соціальні виплати та їхнє щомісячне нарахування стане значно швидшим.

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Тепер Пенсійний фонд України відповідатиме за призначення і виплату таких видів допомоги:

державна соціальна допомога для осіб без права на пенсію та для осіб з інвалідністю;

допомога на догляд;

виплати особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

допомога на поховання для певних категорій громадян, які отримували соціальну допомогу, але не мали права на пенсію.

Додаткові виплати для пенсіонерів Всесвітньої продовольчої програми ООН припиняються

Від 1 серпня 2025 року в Україні припиняє діяти програма підтримки від Всесвітньої продовольчої програми ООН, яка надавала додаткові виплати пенсіонерам та іншим незахищеним верствам населення. Ця ініціатива, що діяла з 2023 року, забезпечувала щомісячну фінансову допомогу понад 390 тисячам осіб у дев’яти регіонах країни, зокрема в Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Луганській, Миколаївській, Запорізькій та Сумській областях.

Допомогу призначали тим, чий розмір державних виплат не перевищував 3250 гривень, а саме: пенсіонерам, людям з інвалідністю, а також тим, хто не мав права на пенсію.

Згідно з інформацією Міністерства соціальної політики, програма була завершена в липні 2025 року через обмежене фінансування.

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Середня зарплата для розрахунку пенсій виросла

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати, який використовується для обчислення пенсій. За червень 2025 року цей показник становить 22 336 грн 81 коп. Ця цифра є важливим орієнтиром для майбутніх пенсіонерів, оскільки саме вона є однією з ключових змінних у формулі розрахунку пенсій.

Нагадаємо, що пенсія в Україні залежать від трьох показників: стажу, розміру власної зарплати та середньої зарплати по країні. Для розрахунку пенсії співвідношення власної зарплати до середньої множать на стаж у роках та на 1%. Отриману суму множать на середню зарплату по країні за три останні роки.

Отже, якщо українець протягом усього життя отримував зарплату на рівні середньої по країні, його пенсія все одно може бути нижчою за середній показник. Наприклад, станом на червень 2025 року середня зарплата в Україні для розрахунку пенсій становила близько 22 тис. грн. Людина, яка отримувала таку зарплату і має 35 років стажу, може розраховувати на пенсію близько 5 тисяч.

Для отримання пенсій потрібно пройти ідентифікацію

Згідно з новою постановою Кабінету Міністрів України, для продовження виплати пенсій та страхових виплат деякі громадяни повинні будуть підтвердити свою особу. Це стосується тих, хто тимчасово проживає за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Важливо, що цю вимогу необхідно виконати до 31 грудня кожного року.

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Щоб полегшити цей процес, Пенсійний фонд України передбачив зручні способи ідентифікації — її можна пройти онлайн через вебпортал ПФУ або за допомогою відеозв’язку. Для пенсіонерів з тимчасово окупованих територій існує додаткова умова — потрібно також підтвердити, що вони не отримують пенсій від Російської Федерації.

Для тих, хто отримує пенсію через уповноважений банк, процес значно спрощено. Достатньо один раз з’явитися у відділенні після 1 липня 2025 року і здійснити будь-яку фінансову операцію. Банк автоматично передасть дані до ПФУ, що буде зараховано як проходження ідентифікації.

Крім онлайн-методів, ідентифікацію можна пройти, особисто відвідавши сервісний центр ПФУ на підконтрольній території або звернувшись до консульства чи посольства України за кордоном.

Пенсійні виплати для ВПО: що зміниться

Уряд ухвалив важливе рішення, яке врегульовує питання пенсійних коштів для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), особливо тих, хто через повномасштабну війну залишився на тимчасово окупованих територіях та втратив зв’язок зі своїми українськими банками.

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Згідно з цим рішенням, пенсії ВПО, які понад рік не користувалися своїми рахунками або не проходили ідентифікацію, будуть переведені на тимчасове зберігання до Пенсійного фонду. Це передбачено Законом України «Про державний бюджет України на 2025 рік».

Важливо, що це не означає втрати грошей. Право на ці кошти повністю зберігається за пенсіонерами. Якщо власники рахунків або їхні законні спадкоємці звернуться до Пенсійного фонду, вони зможуть отримати всю суму одним платежем. Це гарантує, що кошти залишаються захищеними, поки пенсіонер не зможе відновити контакт з банком або пройти ідентифікацію.