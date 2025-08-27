Пенсії в Україні у вересні 2025: чи чекати на підвищення

У вересні 2025 року пенсіонери віком 70+ отримають надбавки до пенсій

Реклама

У вересні 2025 року українські пенсіонери продовжать отримувати виплати. Водночас деяким категоріям пенсіонерів треба буде пройти ідентифікацію.

2025 року надбавку до пенсії можуть отримати громадяни, яким понад 70 років. Від 70 років надається компенсаційна виплата, якщо пенсія не перевищує 10 340,35 грн.

Розмір надбавки до пенсії 2025 року:

Реклама

70-74 роки — доплата 300 грн

75-79 років — 456 грн

80+ років — 570 грн

Виплати нараховуються автоматично, звертатися до Пенсійного фонду не треба.

В Україні самотні пенсіонери, яким понад 80 років, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду, можуть отримати доплату до пенсії.

Для подовження виплати пенсій та страхових виплат тим, хто тимчасово проживає за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, визначені додаткові вимоги.

Одна з них — проходження фізичної ідентифікації щороку до 31 грудня. Це можна зробити через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або за допомогою відеозв’язку.

Реклама

Виплата пенсій українцям, які живуть на тимчасово окупованих територіях або виїхали з таких територій, здійнюється за умови підтвердження інформації про неотримання виплат від Росії.

Подати відповідне повідомлення можна онлайн через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою «Дія.Підпис».

Раніше ми писали про те, хто має право на виплату 13-ї пенсії. Більше про це читайте у новині.

Також повідомлялося, що в Україні пенсії 2025 року підвищуватимуть тільки тим, хто досягне певного віку.