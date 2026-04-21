Пенсії в Україні зросли: кому і наскільки підвищили виплати

Українцям підвищили пенсії. Після останнього перерахунку деякі категорії українців отримуватимуть більші виплати.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Кому підняли пенсію у квітні 2026

Після останнього перерахунку пенсії деякі українці стали отримувати більші виплати. Так, середня пенсія в Україні зросла до 7236,49 грн.

Найбільше підвищення отримали пенсіонери, які працюють.

Попри зростання пенсій у квітні 2026 року, майже кожен четвертий пенсіонер отримує пенсію в розмірі близько 3,5 тис. грн.

Водночас частка найнижчих пенсій поступово знижується.

У порівнянні з січнем 2026 року пенсії зросли на 691,87 гривень.

Пенсіонери, які продовжують працювати, у січні отримували в середньому 7160 гривень, а після квітневого підвищення отримуватимуть щомісяця близько 7904 гривень.

Загалом після індексації пенсію підвищили на 14%. Це більше ніж рік тому. Однак рівень інфляції в Україні рік до року сягнув майже 8%. Тому фактичне підвищення пенсії відбулося на близько 6%.

Українські пенсіонери можуть отримати доплату за онуків. Йдеться про тих пенсіонерів, які не працюють, фактично утримують дитину або онука до 18 років та не отримують виплат на дитину від держави.

Це можуть бути як рідні діти, так і онуки, якщо пенсіонеру доводиться їх утримувати. Надбавка невелика, але постійна. За кожну дитину, яку утримує пенсіонер, можна отримати надбавку в розмірі 150 гривень.

Надбавку в понад 1000 гривень можуть отримати пенсіонери, які проживають самі. Така надбавка доступна пенсіонерам, які старші за 80 років. У Пенсійному фонді наголосили, що головна умова отримання такої надбавки — пенсіонер має потребувати постійного стороннього догляду.