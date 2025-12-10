Пенсії в Україні зростуть: які доплати і кому передбачає держбюджет-2026

Пенсія. / © УНІАН

Реклама

Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік. Українські пенсіонери отримуватимуть інші суми виплат.

Які зміни чекають на пенсіонерів наступного року, розповіла адвокатки з питань трудового, корпоративного та адміністративного права Іванна Ковальчук у коментарі "Телеграфу".

Держбюджет-2026 встановлює новий прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність. Нова сума зросла до 2595 грн - стільки отримуватимуть пенсіонери, які мають мінімальні виплати.

Реклама

Ті пенсіонери, які працювали довше за встановлений законом стаж, отримують доплату - 25 гривень 95 копійок за кожен рік роботи. Однак, пояснила адвокатка, навіть якщо людина пропрацювала на 10 років більше норми, доплата становитиме лише близько 300 грн.

"Доплата за понаднормовий стаж у 2026 році становитиме 25 гривень 95 коп. за кожен додатковий рік стажу", - пояснила Іванна Ковальчук.

Окрема категорія пенсіонерів - це ті, хто проживає у Чорнобильській зоні. Наступного року доплата для них зросте до 2595 грн. Адвокатка пояснила, що ця сума виплачується додатково до основної пенсії і є формою компенсації за проживання на радіаційно забруднених територіях.

Держбюджет на 2026 рік передбачає, що під час воєнного стану пенсії, які перевищують десять прожиткових мінімумів, будуть обмежені. Така максимальна пенсія збільшиться від 23 610 до 25 950 гривень.

Реклама

“Порядок такого обмеження визначається Кабміном”, - пояснила Ковальчук.

Підвищення торкнеться і тих, чиї виплати залежать від розміру мінімальної зарплати. Зросте від 8 000 до 8 647 грн.

Водночас 2026 року на вікові доплати можуть розраховувати пенсіонери, яким виповниться 75, 80 і 85 років.

Тим часом пенсіонери, які зараз перебувають за межами України або на тимчасово окупованих територіях, повинні обов'язково пройти процедуру ідентифікації, щоб продовжувати отримувати свої виплати. Інакше - їх можуть призупинити або взагалі припинити.

Реклама

Нагадаємо, 3 грудня Верховна Рада ухвалила держбюджет-2026. Рішення підтримали 257 народних депутатів. Президент України Володимир Зеленський подякував усім нардепам, які підтримали цей документ. Глава держави назвав це важливим сигналом стійкості України та стабільного фінансового забезпечення потреб наступного року.