Пенсії в Україні зростуть вдвічі: які зміни готує Кабмін

Пенсії зростуть

Пенсію в Україні хочуть підняти до 6 тисяч гривень. Над таким рівнем мінімальних виплат вже працює Кабмін.

Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» заявив міністр соціальної політики, сім’ї та нацціональної єдності Денис Улютін.

З його слів, підвищення пенсій до 6 тисяч гривень торкнеться як мінімум третини пенсіонерів. Але є умова реформа солідарної системи. Наразі ж мінімальна пенсія становить 3,4 тисячі гривень. Таким чином, за планом Кабміну, базова виплата може зрости майже у два рази.

Без реформи солідарного рівня, на думку Улютіна, Україну очікує колапс соціальної системи. «Якщо людина замість 4 тисяч отримує 6 тисяч гривень, то це вже інша якість життя, можливість отримувати медикаменти, менші потреби в субсидіях», — сказав міністр.

Перегляд виплат стосуватиметься великого пласту бюджетників — тих, хто працював на роботах з не високими зарплатами.

«Вони всі отримують зростання. Це значна кількість людей — третина пенсіонерів», — запевнив міністр.

В рамках реформи, за словами Улютіна, спецпенсії зростати не будуть, що дозволить вирівняти дисбаланси в солідарній системі. Наразі відбувається фіналізація відповідного законопроєкту, але попереду ще узгодження з колегами в уряді та міжнародними партнерами.

Раніше у Пенсійному фонді повідомили, що в Україні середній розмір пенсії збільшився на 107,83 гривні — з 6436,79 до 6544,62 гривні.

Також зросли виплати для пенсіонерів, які працюють. У середньому вони почали отримувати на 90 гривень більше — 7160,10 гривні проти 7069,37 гривні раніше.