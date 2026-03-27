Пенсії від 1 квітня зростуть не у всіх: кому з тих, хто працює, перерахують виплати

В Україні готують плановий перерахунок пенсій для громадян, які не припинили трудову діяльність. Від 1 квітня 2026 року процедура відбудеться автоматично.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Хто має право на перерахунок

Процедура охоплює дві категорії громадян:

пенсіонери, які станом на 1 березня 2026 року набули 24 місяці страхового стажу після попереднього перерахунку;

особи, які набули менше ніж 24 місяці стажу, але з моменту останнього перерахунку чи призначення виплат минуло два роки.

Алгоритм обчислення виплат

Повідомляється, що механізм перерахунку залежить від тривалості набутого стажу. Якщо пенсіонер відпрацював понад 24 місяці, враховується оновлений страховий стаж. При цьому закон дозволяє обрати найбільш вигідний варіант доходу.

«Пенсія може обчислюватись із того заробітку, з урахуванням якого пенсію вже обчислено, або, якщо доцільно, може враховуватись й заробіток, який людина одержувала після призначення / попереднього перерахунку пенсії», — зазначили у ПФУ.

Якщо ж стаж складає менше ніж два роки, виплати переглядаються не раніше ніж через 24 місяці після попереднього перерахунку. У такому разі до уваги береться лише фактично набутий страховий стаж, без зміни показника заробітної плати.

Перерахунок здійснюється відповідно до частини четвертої статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Нормативною базою також слугують постанова Кабінету Міністрів України від 25.02.2026 № 236 та порядок, визначений постановою правління ПФУ від 18.05.2018 №10-1.

