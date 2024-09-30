Пенсії, виплати ВПО, субсидії і тарифи: що зміниться для українців від 1 жовтня

Деякі з українців отримають збільшення мінімальної допомоги з безробіття, а також пенсій.

У жовтні 2024 року українців очікують деякі зміни.

Про це пише ТСН.ua

Вікова надбавка до пенсії

У жовтні 2024 року виплати збільшаться у тих пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Головна умова — пенсія у людини не має бути вищою за 10 340,35 грн.

Вікова надбавка виплачується у таких розмірах:

особам, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річного віку — у розмірі до 300 грн

особам, яким виповнилося 75 років, до досягнення 80-річного віку — у розмірі до 456 грн

особам, яким виповнилося 80 років і більше, — у розмірі до 570 грн

Ідентифікація пенсіонерів у жовтні

Пенсіонери, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року та не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року, для подовження виплат можуть пройти перевірку у жовтні у будь-який зручний спосіб.

Призначення субсидії

Українці, які не мають коштів, щоб оплачувати комунальні послуги в повному обсязі, можуть звернутися за призначенням субсидії.

Від 1 жовтня в Україні розпочинається процес нарахування субсидій на опалювальний сезон. Субсидія за жовтень буде нарахована з урахуванням початку опалювального сезону в більшості міст України.

Розрахунок здійснюватиметься за 15 днів, незалежно від точної дати початку опалювального сезону в конкретному населеному пункті. Тобто, виплата за жовтень буде здійснена в листопаді, тому у жовтні сума субсидії для тих, хто вже її отримував, залишиться незмінною.

У зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги, Пенсійний фонд здійснить перерахунок субсидій. Це буде зроблено з урахуванням початку опалювального сезону та зростання витрат на комунальні платежі.

Допомога ВПО: хто зможе отримувати її ще 6 місяців

Внутрішньо переміщеним особам, які отримали продовження виплат на підставі березневих змін (крім вагітних жінок, які отримали продовження виплат на підставі медичного висновку про вагітність та пологи), допомога подовжується автоматично без додаткового звернення.

Однак, протягом місяця з дати продовження виплати допомоги орган соціального захисту населення проведе перевірку отримувачів допомоги на відповідність критеріям, зазначеним у пунктах 7 та 7-1 (майнові критерії) та 13-1 - 13-4 Порядку (критерії продовження виплат). У разі виявлення невідповідності зазначеним критеріям або вимогам виплата допомоги припиняється від місяця, що настає після місяця автоматичного продовження виплати допомоги.

Який розмір допомоги ВПО восени 2024

Допомога для громадян, які проживають в Україні і мають статус внутрішньо переміщених осіб, становить:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 грн

для інших осіб — 2000 грн

Отримувати гроші можна 15 та 28 числа кожного місяця

Хто з ВПО може втратити виплати восени

Аби зрозуміти, що родини і далі відповідають нормам діючої постанови (чи порядку отримання виплат), держава через управління соціального захисту протягом місяця перевірить, чи не змінився суттєво фінансово-майновий стан цих родин.

Виплати можуть втратити:

громадяни, які перебувають за кордоном понад 30 календарних днів без обґрунтованих та документально підтверджених причин

ВПО, які придбали квартиру, будинок чи ділянку на суму понад 100 000 грн (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету)

придбали новий транспортний засіб, від року випуску якого минуло менш ніж 5 років (крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби ЗСУ)

мають власне житло площею понад 13,65 кв. м на одного члена сім'ї на територіях, де не ведуться активні (можливі) бойові дії або які не є окупованими

придбали іноземну валюту на загальну суму понад 100 000 грн (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківські метали

мають на депозитному банківському рахунку кошти на загальну суму понад 100 000 грн

Якщо змін не відбулось — родини отримуватимуть виплати до лютого 2025 року

Хто платитиме за електроенергію за пільговим тарифом від 1 жовтня

Від 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для населення підвищився з 2,64 грн/кВт-год до 4,32 грн/кВт-год. Новий тариф діятиме до кінця квітня 2025 року.

Тобто, у жовтні ми платитимемо за світло 4,32 грн/кВт-год.

Водночас, від 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року, тобто протягом опалювального сезону, споживачі, які використовують електроопалювальні установки, платитимуть за пільговим тарифом за електроенергію у розмірі 2,64 грн/кВт під час споживанні до 2000 кВт/год електроенергії в місяць.

"Нічний" тариф на електроенергію (при встановленому відповідному двозонному лічильнику) до жовтні складатиме — 2,16 грн/кВт.

Встановивши двозонний лічильник, який враховує споживання у денний та нічний час доби, можна суттєво зекономити на електроенергії. Споживачі, у яких встановлено такий лічильник, платитимуть за електроенергію в проміжку між 23:00 та 07:00 лише половину від стандартного тарифу.

Мінімальна допомога з безробіття

Очікується, що від початку жовтня збільшиться мінімальний розмір допомоги з безробіття. Як повідомила керівниця Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, сума виплат становитиме 3 тисячі грн.

Підвищення мінімального розміру допомоги стосуватиметься лише людей, які мають щонайменше сім місяців страхового стажу за останні 12 місяців, а також зареєстрованих переселенців.

Для людей, які не мають страхового стажу, розмір допомоги з безробіття залишиться на рівні 1,5 тис. грн.

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