Гроші / фото ілюстративне

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Громадяни України, які переїхали на постійне проживання за кордон, можуть і надалі отримувати українську пенсію за наявності міждержавних угод про соціальне забезпечення.

Проте у низці країн для безперебійного нарахування коштів діє обов’язкова умова — пенсіонерам потрібно регулярно підтверджувати факт того, що вони живі. У разі ігнорування цієї вимоги або пропуску встановлених термінів подання документів виплати можуть зупинити.

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Про це повідомляють в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Львівській області.

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Що потрібно знати українським пенсіонерам, які проживають за кордоном

Порядок нарахування пенсійних виплат визначається умовами міжнародної угоди між Україною та державою, де постійно мешкає отримувач. Кошти можуть надходити раз на квартал безпосередньо на власний рахунок пенсіонера в іноземному банку або ж виплачуватися за посередництва компетентного органу країни проживання.

Для багатьох держав обов’язковою умовою продовження фінансування з першого кварталу кожного року є надання довідки, що пенсіонер живий. Процедура оформлення такого документа та кінцеві дедлайни його подання в кожній країні мають свої особливості.

До якого числа потрібно подати документи в Іспанії, Португалії, Словаччині та Чехії

Українцям, які постійно мешкають в Іспанії, Португалії, Словаччині чи Чехії та отримують виплати на картку, потрібно щороку до 31 грудня підтверджувати, що вони живі. Для цього слід заповнити спеціальну заяву та завірити її в українському посольстві чи консульстві.

Готовий документ необхідно відправити поштою до Пенсійного фонду України.

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Правила для пенсіонерів у Польщі: як і куди подати документ про перебування в живих

Для українців пенсійного віку, які постійно проживають на території Польщі та отримують виплати за двосторонньою міждержавною угодою, діє спеціальна процедура. Офіційно завірену заяву про підтвердження факту перебування в живих необхідно відправити поштою безпосередньо до Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області, адже саме це відомство курує виконання домовленостей між двома країнами.

У ПФУ повідомили адресу для надсилання документів: 79016, м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 10.

Засвідчити заяву можна в одному з таких органів або установ, таких як:

Управління соціального страхування Польщі (ZUS);

уповноважена особа дипломатичного представництва або консульська установа України в Польщі;

польський нотаріус.

Пенсія в Болгарії: чому документ про перебування в живих необхідно відправити ще в листопаді

Для українців пенсійного віку, які постійно мешкають у Болгарії, діють окремі щорічні правила. Упродовж листопада їм необхідно відправити поштою до Пенсійного фонду України спеціальний формуляр УКР/БГ 5 «Свідоцтво про те, що правоздатна особа є живою», який засвідчує, що правоздатна особа перебуває в живих.

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Перед відправленням цей документ потрібно офіційно завірити. Оформити засвідчення можна у нотаріуса за місцем свого постійного проживання або безпосередньо в територіальному підрозділі Національного інституту страхування Республіки Болгарія.

Така процедура закріплена профільною угодою між соціальними відомствами двох держав у межах виконання двостороннього договору про соціальне забезпечення.

У яких країнах українським пенсіонерам не потрібно надсилати довідку до ПФУ

Для пенсіонерів з України, які оселилися в низці інших держав, механізм отримання виплат суттєво спрощений. Зокрема, у країнах Балтії — Естонії, Латвії та Литві — переказ українських пенсій відбувається через місцеві уповноважені установи. Завдяки такій взаємодії між відомствами людям не доводиться самостійно готувати та пересилати до Пенсійного фонду України жодних заяв чи бланків про перебування в живих.

Аналогічні правила діють для українців, які постійно проживають в Азербайджані, Молдові та Грузії (Сакартвело). У цих державах моніторинг та забезпечення пенсійних виплат здійснюють місцеві державні структури відповідно до чинних міжнародних домовленостей, тож щорічно підтверджувати цей факт окремими документами пенсіонерам не потрібно.

Пенсія в Україні 2026 — останні новини

У ПФУ роз’яснили, що кошти, які пенсіонер не встиг отримати за життя, нараховуються включно з тим місяцем, у якому він пішов із життя. Право на виплату цих грошей мають члени сім’ї, що проживали разом із ним на момент смерті, а також непрацездатні родичі, які перебували на його утриманні.

Водночас пенсіонери можуть отримувати щомісячну доплату розміром від 596,85 до 1 038 гривень за особливі заслуги перед державою. ЇЇ нараховують до вже призначеної пенсії, а її точний розмір у 2026 році визначають індивідуально. Право на таку безстрокову надбавку мають Герої України, орденоносці, ветерани війни, відомі спортсмени, космонавти, багатодітні батьки та матері-героїні.

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