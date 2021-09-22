Пенсії, житлові субсидії та допомога малозабезпеченим сім'ям: які нові послуги з'являться в "Дії"

Пенсії, житлові субсидії та допомога малозабезпеченим сім'ям: які нові послуги з'являться в "Дії"

Більше не потрібно буде збирати купу документів, ходити до різних установ та стояти в чергах. Зробити це можна буде в кілька кліків, заповнивши заявку на порталі "Дія".

Мінсоцполітики спільно з Мінцифри розширюють пілотний проєкт із впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери в окремих областях. Скоро українці зможуть онлайн оформити житлові субсидії, пенсії, державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям та звернутися за соціальними послугами в електронній формі.

Відповідну постанову ухвалив уряд України під час засідання.

У межах пілотного проєкту українці зможуть отримувати державну соцдопомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; на дітей одиноким матерям; на тяжкохворих дітей; під час усиновлення дитини; особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Також українці зможуть на порталі "Дія" отримувати пенсії, звертатися за наданням соціальних послуг та призначенням компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги. Можна буде подавати усі необхідні заяви та декларації в електронному вигляді, без зайвих черг та витраченого часу.

Послуги будуть доступні завдяки продовженню експериментального проєкту Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Це система, яку створюють Мінсоцполітики та Мінцифри. Вона забезпечує прозорість та автоматизацію процесів нарахування соцвиплат, а також запровадить електронний документообіг у соціальній сфері.

До кінця 2021 року пілотний проєкт запрацює для громадян не менше ніж у двох областях.

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