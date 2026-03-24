Березнева індексація пенсій: як порахувати, наскільки зросли виплати

В Україні від 1 березня розпочалася індексація пенсійна індексація. Для більшості пенсіонерів виплати зростуть на 12,1%.

Про те, як визначити результат індексації, повідомляє «24 Канал».

Урядова постанова №236 від 25 лютого 2026-го свідчить про те, що виплати перераховують із коефіцієнтом 1,121. Важливими є те, що під індексацію підпадає виключно основний розмір пенсії — без врахування різних доплат та надбавок. Ця норма прописана у Законі «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

«Частиною другою статті 42 визначено, що для забезпечення індексації пенсії щороку від 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії», — наголошують у ПФУ.

Існують ліміти індексації:

пенсія не може бути збільшена на менш як 100 гривень;

доплата не може перевищувати — 2 595 гривень.

Щоб прорахувати точну суму підвищення, можна скористатися порталом електронних послуг ПФУ:

спочатку зайдіть на портал та авторизуйтесь;

авторизація може відбуватися за допомогою електронного підпису (КЕП), через BankID або ж — «Дія.Підпис»;

далі знайдіть в меню ліворуч розділ — «Моя пенсія» — тут буде уся актуальна інформація, щодо розміру виплати з 1 березня.

Індексація пенсій 2026

Цього року індексація пенсій запланована на рівні 12,1%. це більше, ніж у попередні роки. Приміром, торік цей показник був на рівні 11,5%, а 2024-го — менше 8%. Загалом у березні 2026-го пенсійні виплати мають зрости не менше ніж на 100 грн і не більше ніж на 2 595 грн.

Індексація пенсій відбувається автоматично. Йти до Пенсійного фонду чи писати заяву на не потрібно. Перерахунок охопить майже всі основні види пенсій. Зокрема, за віком, за інвалідністю, через втрату годувальника, військові тощо.

Важливим є те, що пенсію підвищать не всім пенсіонерам — березнева індексація не поширюється на деякі категорії пенсіонерів. Йдеться про тих українців, чиї виплати вже були підвищені до мінімального гарантованого рівня — для найуразливіших, а також ті, хто отримує максимальну пенсію — 25 950 грн — як от прокурори та судді у відставці.