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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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3131
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Пенсії зростуть, але не для всіх: кому у серпні автоматично додадуть до 570 гривень

Перерахунок пенсій відбувається автоматично після досягнення відповідного віку.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Гроші.

Гроші. / © Національний банк України

У серпні деякі українські пенсіонери отримають автоматичне підвищення пенсійних виплат завдяки віковим доплатам.

Про це повідомили в одному з управлінь Пенсійного фонду.

Право на щомісячну компенсаційну доплату мають пенсіонери, які досягли визначеного законом віку. Розмір надбавки залежить від вікової категорії:

  • від 70 до 74 років включно — 300 грн;

  • від 75 до 79 років — 456 грн;

  • від 80 років і старше — 570 грн.

Зазначається, що перерахунок здійснюють автоматично після досягнення відповідного віку, а тому подавати заяву чи звертатися особисто для оформлення доплати не потрібно.

За яких умов призначають вікову надбавку

Вікову доплату до пенсії призначають лише тим пенсіонерам, у яких загальний розмір щомісячної пенсійної виплати не перевищує 10 340,35 грн.

Доплату нараховують не від початку місяця, а від дня, коли пенсіонер досяг відповідного віку — 70, 75 або 80 років. Наприклад, якщо 70-річчя припадає на 18 серпня, то за серпень людина отримає надбавку лише за дні після дня народження. Уже з наступного місяця вона виплачуватиметься у повному розмірі.

Важливим є те, що ці вікові надбавки не додаються одна до одної. Якщо після досягнення 70 років пенсіонер отримує доплату 300 грн, то після 75-річчя вже не отримуватиме 756 грн. Натомість попередню надбавку замінять на більшу — 456 грн. Після досягнення 80 років розмір вікової доплати збільшиться до 570 грн.

Нагадаємо, деякі українські пенсіонери мають право на спеціальну надбавку до пенсії — до 40%. Йдеться про особливі заслуги перед державою. Зокрема, виплати можуть підвищити героям України, громадянам, які мають почесне звання «народний» чи «заслужений», видатні спортсмени, льотчики-випробувачі тощо.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3131
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