Пенсії зростуть на 3000 грн: хто з українців отримає солідну доплату вже невдовзі

Частина українських пенсіонерів невдовзі помітить суттєве зростання виплат — сума доплати сягатиме 3000 грн. Йдеться про громадян, для яких держава здійснює перерахунок пенсій з урахуванням оновлених даних щодо трудового стажу, рівня зарплати та передбачених доплат.

Про це пише «Перший бізнесовий BIZ» із посиланням на соціальні відомства.

Підвищення пенсій насамперед торкнеться людей із тривалим страховим стажем, тих, хто працював у шкідливих умовах, а також представників окремих професій, для яких діють спеціальні коефіцієнти.

Окрім цього, доплати передбачені для пенсіонерів, у яких після індексації залишалася різниця між фактичним розміром виплат і гарантованим мінімумом.

Мета перерахунку — вирівняти дисбаланси, які накопичилися за останні роки, та забезпечити справедливіший розподіл виплат. Нарахування доплат відбуватиметься автоматично, без необхідності подавати додаткові заяви.

Нагадаємо, у травні частині пенсіонерів автоматично перерахують виплати. Надбавки отримають ті, кому у квітні виповнилося 70, 75 або 80 років (за умови, що пенсія не перевищує 10 340 грн), а суми становитимуть від 300 до 570 грн залежно від віку. Також на доплати до рівня 3200 грн можуть розраховувати 65-річні громадяни з повним страховим стажем (30 років для жінок і 35 для чоловіків), чиї виплати є нижчими за 40% мінімальної зарплати.

