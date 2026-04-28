Пенсії зростуть не для всіх: хто отримає підвищені виплати у травні

Частина українських пенсіонерів у травні 2026 року отримає додаткові грошові надбавки до основних виплат. Право на ці доплати мають громадяни, які досягли 65, 70, 75 або 80 років у квітні, а також відповідають встановленим критеріям щодо стажу та розміру пенсії.

Про це пише «На пенсії».

Вікові надбавки для пенсіонерів від 70 років

Згідно із Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсіонери, чиї виплати не перевищують 10 340 гривень, мають право на щомісячні компенсаційні доплати. Розмір надбавки залежить від вікової категорії:

70 років — до 300 гривень;

75 років — до 456 гривень;

80 років — до 570 гривень.

Важливо враховувати, що у перший місяць після дня народження сума доплати може бути нарахована не повністю. Її обчислюють пропорційно до кількості днів, протягом яких пенсіонер мав право на нову виплату.

Доплати для осіб віком від 65 років

Окрема категорія надбавок передбачена для пенсіонерів, яким виповнилося 65 років. Головною умовою для отримання допомоги є наявність необхідного страхового стажу: 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

Якщо пенсія таких осіб не досягає 40% від мінімальної заробітної плати (наразі цей показник становить 3 200 гривень), держава призначає доплату, щоб загальна сума виплати дорівнювала цьому мінімуму.

Хто отримає гроші у травні

Отримати оновлені суми вже у травневих відомостях зможуть ті пенсіонери, які відсвяткували свій ювілей у квітні. Перерахунок відбувається автоматично на основі даних Пенсійного фонду України, тому додатково звертатися до установ соцзахисту не потрібно.

Нагадаємо, в Україні докорінно змінюється підхід до призначення пенсій та підтвердження страхового стажу. Завдяки законопроєкту №13705-д, ухваленому Верховною Радою 9 квітня 2026 року, обов’язок доводити своє право на виплати перекладається з громадянина на державні органи.

Також ми писали, що частина пенсіонерів після перерахунку помітила відсутність звичних доплат за вік. Причиною став встановлений ліміт виплат.

Варто нагадати, що пенсіонери, які проживають на окупованих територіях, і ті, хто тривалий час перебуває за кордоном, повинні звернутися до Пенсійного фонду, щоб не втратити свої гроші.

