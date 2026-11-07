Пенсійна реформа в Україні: що зміниться 2027 року та чи підвищать виплати

Пенсії в Україні / © ТСН

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У 2027 році в Україні можуть змінити принцип нарахування пенсій. Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України пропонує переглянути солідарну пенсійну систему, запровадити базову та страхову складові виплат, а також змінити підхід до розрахунку страхової пенсії.

Про це пише «На пенсії».

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Пенсія 6000 гривень: хто запропонував новий мінімальний рівень виплат

Ініціатором пропозиції щодо мінімального рівня пенсійних виплат у 6000 гривень стало Міністерство соціальної політики. Відповідне повідомлення відомство оприлюднило 26 січня 2026 року. У ньому міністр Денис Улютін пояснив, що нинішня система створює значну різницю між виплатами людей, які мають подібний трудовий стаж і заробіток, але вийшли на пенсію в різні роки.

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«Діюча пенсійна система сильно не справедлива. Для багатьох дуже низькі пенсійні виплати, а для деяких — дуже високі. Є велика різниця між роком, коли ти виходиш на пенсію», — заявив міністр.

За задумом Мінсоцполітики, сукупна виплата має складатися з базової та страхової частин і становити не менше 6000 гривень. Тобто йдеться саме про загальну суму цих двох складових, а не про окрему гарантовану страхову пенсію в такому розмірі.

У відомстві пояснюють, що запропонована модель має гарантувати базову підтримку людям із недостатнім страховим стажем, а розмір страхової частини виплати пов’язати із сумою внесків, сплачених людиною протягом трудового життя.

Базова та страхова складові пенсії: як планують змінити виплати

Однією з ключових змін пропонованої моделі має стати поділ пенсії на дві складові — базову та страхову. Докладніше про цей підхід Денис Улютін розповів в інтерв’ю «РБК-Україна».

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Базова виплата має забезпечувати державну підтримку людям, яким не вистачає страхового стажу для формування належної пенсії. За словами міністра, вона буде доповненням до страхової складової.

«Базова виплата — одна зі складових пенсій на додачу до страхової», — пояснив Денис Улютін.

Він також зазначив, що розмір базової виплати визначатимуть з урахуванням можливостей державного бюджету. Її орієнтиром має бути базовий прожитковий мінімум.

Страхова частина, за задумом міністерства, залежатиме від внесків людини до солідарної системи. Міністр пояснив цей принцип так:

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«Ти маєш отримати з солідарної системи стільки, скільки в неї вніс».

Інакше кажучи, що більше внесків людина сплатила протягом трудового життя, то вищою потенційно має бути її страхова складова. Важливими залишатимуться офіційний заробіток і тривалість періоду, протягом якого людина сплачувала внески.

Бальна система нарахування пенсій: як можуть враховувати зарплату та стаж

Ще один підхід, який обговорювали під час попередніх етапів пенсійної реформи, — запровадження бальної системи для розрахунку страхової частини пенсії. Про такий механізм повідомляло видання «На пенсії».

Принцип бальної системи раніше пояснювала й тодішня міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. В інтерв’ю, яке цитувало «Суспільне», вона наводила такий приклад: якщо зарплата людини дорівнювала середній по країні, за місяць їй могли б нараховувати 10 балів. Якщо заробіток був вищим — 11–12 або більше балів, якщо нижчим — менше.

За описаною концепцією, бали мали б відображати співвідношення заробітку людини із середньою зарплатою в Україні за відповідний період. Накопичені за трудове життя бали підсумовували б, а їхню грошову вартість визначали б за показниками відповідного року.

Подібний принцип описував і Національний інститут стратегічних досліджень у матеріалі «Справедливість у солідарній пенсійній системі». Автори аналізу звертали увагу, що чинна формула вже враховує співвідношення індивідуальної зарплати із середньою по країні та тривалість страхового стажу. На їхню думку, перехід до бальної системи може знизити точність розрахунків, якщо бали замінять детальніші коефіцієнти.

Чи ухвалили пенсійну реформу та коли запрацюють нові правила

Попри те, що Мінсоцполітики вже представило основні принципи майбутньої пенсійної реформи, нові правила поки що не набули чинності. Тому говорити про гарантований запуск змін із 1 січня 2027 року зарано.

В інтерв’ю «РБК-Україна» Денис Улютін повідомляв, що законопроєкт ще готують до подальшого узгодження з урядовими колегами та міжнародними партнерами.

«Ми зараз фіналізуємо відповідний законопроєкт, попереду ще узгодження з колегами в Уряді, партнерами», — зазначив міністр.

Він також розповів про консультації з Міністерством фінансів, Світовим банком і Міжнародним валютним фондом. За словами Улютіна, важливо, щоб майбутня модель була фінансово стійкою та не створювала надмірного навантаження на державний бюджет.

Пізніше, 24 вересня 2026 року, агентство «Інтерфакс-Україна» повідомило, що Мінсоцполітики фіналізувало законопроєкт щодо реформи пенсійної системи.

Станом на 7 листопада 2026 року офіційного повідомлення про подання документа уряду не було. На це звернуло увагу видання «На пенсії». За інформацією журналістів, урядовий план передбачав підготовку законопроєкту до кінця жовтня, однак підтвердження його подання не з’явилося.

Пенсії в Україні — останні новини

Нагадаємо, що окремі зміни пенсійних виплат передбачені й поза межами майбутньої реформи. Зокрема, у листопаді 2026 року загального підвищення пенсій для всіх українців не заплановано, однак частина пенсіонерів може отримати додаткові кошти завдяки передбаченим законодавством надбавкам і доплатам. Ідеться, зокрема, про вікові доплати для людей, які досягли 70, 75 та 80 років. Їхній розмір залежить від віку пенсіонера та встановлених державою умов. Крім того, окремі громадяни можуть розраховувати на перерахунок пенсії, якщо після її призначення продовжували працювати й набули додаткового страхового стажу.

Від 1 січня 2027 року також може збільшитися доплата за понаднормовий страховий стаж. Як підрахувало видання «На пенсії», максимальна сума за кожен додатковий рік стажу може зрости з 25,95 до 28,78 гривні. Очікуване підвищення пов’язане зі зміною прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, закладеною у проєкті державного бюджету на 2027 рік.

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