Пенсійне посвідчення онлайн: як отримати та що потрібно для оформлення

Пенсійне посвідчення

Пенсійний фонд України понад рік тому запровадив сервіс, який дозволяє отримати пенсійне посвідчення винятково в електронному форматі. Такий документ відображається у мобільному застосунку «Дія» і може замінити паперовий або картковий варіант.

Про це повідомив Пенсійний фонд України.

Оформити е-посвідчення можна онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або особисто в найближчому сервісному центрі.

Як оформити е-пенсійне посвідчення онлайн

Перед поданням заяви необхідно підготувати пакет документів у цифровому вигляді. Зокрема, знадобляться сканкопії паспорта, ідентифікаційного коду, кольорова фотографія (зроблена не пізніше ніж за пів року) та зразок підпису у форматі jpg.

Щоб подати заявку онлайн, потрібно:

Зайти на вебпортал Пенсійного фонду України та авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

В особистому кабінеті відкрити розділ «Щодо пенсійного забезпечення».

Оберати послугу «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення».

Вказати опцію оформлення посвідчення в електронній формі.

Заповнити онлайн-заяву, вказавши необхідні дані.

Додати скановані копії документів.

Підписати заяву КЕПом і надіслати її до Пенсійного фонду.

Статус розгляду можна відстежувати в розділі «Мої звернення». Після опрацювання заяви електронне посвідчення з’явиться у застосунку «Дія». Водночас посвідчення за віком додається автоматично, а інші види — за інвалідністю, у зв’язку з втратою годувальника чи за вислугу років — потрібно підвантажити вручну. Для цього необхідно прогортати всі документи в застосунку та натиснути «Додати документ» — «Пенсійне посвідчення».

Пенсії в Україні — останні новини

Нагадаємо, в березні 2026 року в Україні відбулася планова індексація пенсій, яка передбачала підвищення виплат для більшості пенсіонерів. Водночас перерахунок торкнувся передусім базової частини пенсії, через що фактичне зростання сум виявилося нерівномірним.

Раніше ми пояснювали, як працює механізм перерахунку «тіла» пенсії, хто має право на додаткові гарантії та що потрібно зробити пенсіонерам, які працюють або перебувають за кордоном, щоб не втратити нарахування.

Індексація пенсій також охопила осіб з інвалідністю. Перерахунок провели автоматично відповідно до постанови уряду №236 — без потреби подавати додаткові заяви для всіх груп.