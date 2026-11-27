Грудень принесе частині українок приємні фінансові бонуси / © pexels.com

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У грудні 2026 року частина українських пенсіонерок може розраховувати на додаткові виплати до пенсії.

Про це повідомляє ПФУ.

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За що жінкам нараховують доплати до пенсії

Як повідомляє Пенсійний фонд, жінки можуть отримувати надбавки за понаднормовий страховий стаж. Доплата передбачена за кожен повний рік стажу понад 30 років, а для пенсій, призначених до жовтня 2011 року, — понад 20 років.

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Крім того, пенсіонеркам автоматично нараховують щомісячні вікові надбавки. Їхній максимальний розмір становить:

від 70 до 74 років — 300 гривень

від 75 до 79 років — 456 гривень

від 80 років — 570 гривень

Основною умовою для отримання вікової надбавки є те, що розмір пенсійної виплати не перевищує 10 340 гривень.

Вікові надбавки нараховуються окремо від гарантованих мінімумів. Базова мінімальна пенсія за віком в Україні 2026 року становить 2 595 грн — це рівень прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).

Нагадаємо, українські пенсіонери, яким у листопаді або грудні 2026 року виповнюється 70, 75 або 80 років, мають право на щомісячні вікові доплати до пенсії. Їхній розмір залежить від віку та може становити від 300 до 570 грн. Водночас не всім пенсіонерам дадуть 570 грн. Для нарахування компенсації встановлено граничний розмір пенсійної виплати.

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