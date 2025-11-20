ТСН у соціальних мережах

Пенсійні виплати: чи зберігаються вони для мобілізованих

Закон гарантує, що виплата пенсії не припиняється якщо пенсіонер був призваний на військову службу під час мобілізації.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Пенсія виплачується протягом усього періоду військової служби

Пенсія виплачується протягом усього періоду військової служби / © СБУ

В Україні, відповідно до законодавства, мобілізація не змінить порядок отримання пенсій для колишніх пожежників та інших пенсіонерів, які вийшли на пенсію за вислугою років.

Так, виплата пенсії не припиняється якщо пенсіонер був призваний на військову службу під час мобілізації. Пенсія виплачується протягом всього особливого періоду або до звільнення з військової служби.

Зокрема, це стосується всіх пенсіонерів, зокрема колишніх співробітників служб цивільного захисту, таких як пожежники.

Військовослужбовці, які досягли певного віку, можуть вийти на пенсію. Для перерахунку пенсії уповноважений орган силового міністерства або відомства, з якого військовослужбовець звільнився зі служби, надає: грошовий атестат, довідку про додаткові види грошового забезпечення та розрахунок вислуги років військовослужбовця.

Нагадаємо, якщо стажу не вистачає, то законодавство передбачає, що в таких випадках громадяни мають право на отримання державної соціальної допомоги, яка виплачується щомісяця.

