Пенсії по-новому: в Україні змінили правила нарахування

Трудова книжка. / © Сегодня

Верховна Рада 9 квітня ухвалила закон щодо спрощення процесу підтвердження страхового стажу. Дехто з громадян України зможе отримувати пенсії без трудової книжки. Законопроєкт підтримали 242 депутати.

Про це стало відомо з порталу ВРУ.

Відтепер громадяни, чиї трудові архіви були знищені або залишилися на окупованих територіях, зможуть підтвердити стаж для призначення пенсії за допомогою відомостей із державних електронних реєстрів та інформаційних систем.

Якщо трудової книжки немає, стаж встановлять на підставі інших документів, що містять дані про трудову діяльність, сплату єдиного внеску, заробітну плату та інші відомості, необхідні для призначення пенсій, а також показань двох свідків або рішення суду.

Зауважимо, обов’язок ПФУ інформувати особу у разі відсутності в публічних електронних реєстрах відомостей, необхідних для призначення пенсії, а також про порядок підтвердження страхового стажу. Зокрема, у судовому порядку.

Зокрема, закон передбачає:

Зарахування до страхового стажу для визначення права на пенсію періодів роботи, за які не сплачено страхові внески, за наявності у страхувальника заборгованості зі сплати страхових внесків і за умови подання ним за такі періоди звітності. За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній стаж роботи встановлюється на підставі:

наявних документів, що містять відомості про періоди роботи;

показань не менше двох свідків, які знали б заявника по спільній з ним роботі у випадках та порядку, визначених Кабінетом Міністрів України;

рішення суду про встановлення періоду перебування у трудових відносинах та характеру виконуваної роботи.

Пенсії в Україні 2026 — останні новини

В Україні протягом 2026 року частина українських пенсіонерів може отримати щомісячну доплату за утримання дітей або онуків. Йдеться про регулярну надбавку, яку призначає ПФУ. Зокрема, доплату можуть отримати пенсіонери, які не працюють, або фактично утримують дитину або онука до 18 років

Крім того, пенсіонерам віком 80+ можуть збільшити пенсії на понад 1000 грн. Такі громадяни мають оформити довідку про потребу у постійному сторонньому догляді. Для оформлення надбавки необхідно отримати медичний висновок від сімейного лікаря або МСЕК, який підтверджує потребу у сторонній допомозі.

Від 1 квітня можуть припинити виплати пенсій по інвалідності. У ПФУ наголошують, що ця допомога призначається на визначений період, тому після його завершення нарахування автоматично припиняється, якщо статус не підтверджено повторно.