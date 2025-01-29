Пенсійний фонд розкрив суму виплат суддям у відставці 2024 року: суми шокують

Розмір пенсії суддів напряму залежить від їхньої заробітної плати, становлячи від 50% до 90% окладу залежно від стажу.

Витрати на пенсійне забезпечення суддів у відставці 2024 року склали приблизно 5 мільярдів гривень. Наразі держава утримує 3 908 суддів, з яких 238 подали у відставку протягом минулого року.

Про це повідомили Пенсійний фонд України та Вища рада правосуддя у відповідь на запит журналістів “Слідства.Інфо”.

За попередні роки сума виплат також була значною:

2023 рік – 4,4 млрд грн;

2022 рік – 4,1 млрд грн;

січень-квітень 2024 року – 1,1 млрд грн.

Розмір пенсії суддів напряму залежить від їхньої заробітної плати, становлячи від 50% до 90% окладу залежно від стажу. Це передбачено законодавством України, яке гарантує довічне утримання суддям у відставці.

Нагадаємо, із зарплатні громадян вираховуватимуть 9%, щоб збільшити розмір пенсії в майбутньому.