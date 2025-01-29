Пенсійний фонд розкрив суму виплат суддям у відставці 2024 року: суми шокують

Розмір пенсії суддів напряму залежить від їхньої заробітної плати, становлячи від 50% до 90% окладу залежно від стажу.
Витрати на пенсійне забезпечення суддів у відставці 2024 року склали приблизно 5 мільярдів гривень. Наразі держава утримує 3 908 суддів, з яких 238 подали у відставку протягом минулого року.
Про це повідомили Пенсійний фонд України та Вища рада правосуддя у відповідь на запит журналістів “Слідства.Інфо”.
За попередні роки сума виплат також була значною:
- 2023 рік – 4,4 млрд грн;
- 2022 рік – 4,1 млрд грн;
- січень-квітень 2024 року – 1,1 млрд грн.
Розмір пенсії суддів напряму залежить від їхньої заробітної плати, становлячи від 50% до 90% окладу залежно від стажу. Це передбачено законодавством України, яке гарантує довічне утримання суддям у відставці.
Нагадаємо, із зарплатні громадян вираховуватимуть 9%, щоб збільшити розмір пенсії в майбутньому.
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