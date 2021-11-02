Пенсійний фонд розпочав фінансування виплат українцям за місяць: як триває процес

Пенсійний фонд розпочав фінансування виплат українцям за місяць: як триває процес

У перший день вже перераховано 0,6 млрд гривень.

Пенсійний фонд України 2 листопада розпочав фінансування пенсій за місяць. Процес триває за визначеним раніше графіком.

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Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ) у Facebook.

"Виплата пенсій буде проведена у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку", — йдеться в повідомленні.

У ПФУ також зазначають, що 0,6 млрд гривень вже перераховано в перший же день.

Згідно із затвердженим графіком, 25 жовтня 2021 року Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за місяць. Всього за жовтень 2021 року на пенсії спрямовано 43,8 млрд гривень. Це більше, ніж у вересні (43,4 млрд гривень), але менше, ніж у серпні (44,3 млрд гривень).

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