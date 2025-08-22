Пільгова вислуга років, як нараховується стаж та пенсії військовослужбовців: що потрібно знати учасникам бойових дій

Пенсія УБД

Однією з найважливіших соціальних гарантій для військовослужбовців, зокрема для учасників бойових дій (УБД), є особливий, пільговий порядок обчислення пенсійного стажу, або так званої вислуги років. Цей механізм дозволяє тим, хто виконував найризикованіші завдання, швидше вийти на пенсію або отримати більші виплати.

Розуміння того, як саме нараховується стаж для учасників бойових дій, є вкрай важливим для самих ветеранів та їхніх сімей. Це дозволяє їм чітко уявляти свої права та очікувані соціальні гарантії.

Що таке вислуга років і чим вона відрізняється від трудового стажу

Перед тим як зануритися в деталі пільгових нарахувань, варто розібратися в основних поняттях. Вислуга років — це специфічний вид стажу, який обчислюється виключно для військовослужбовців, правоохоронців, рятувальників та інших силових структур, і є підставою для призначення їм пенсії за вислугу років. На відміну від звичайного трудового стажу, який обчислюється в календарному порядку (один рік роботи — один рік стажу), вислуга років може обчислюватися за пільговими умовами.

Ці пільги — не просто формальність. Вони є визнанням того, що служба у Збройних силах та інших формуваннях часто пов’язана з підвищеним ризиком, складними умовами та обмеженнями, які відсутні у звичайній цивільній роботі. Загальні умови для пенсії військовослужбовцям встановлює Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Пенсія для кадрових військових та цивільних осіб

Статус учасника бойових дій може отримати як кадровий військовий, так і цивільна людина, яка стала на захист країни, наприклад, як доброволець чи мобілізований. Хоча статус у них однаковий, розрахунок пенсії та умови виходу на неї відрізняються

Для кадрових військових пенсія призначається за спеціальним Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Розрахунок залежить від кількості вислуги років та суми грошового забезпечення. Завдяки пільговому обчисленню вислуги років (про що йтиметься далі), такі військові можуть вийти на пенсію на 15 і навіть 20 років раніше від загального пенсійного віку.

Для цивільних осіб (добровольців) пенсія обчислюється на загальних підставах відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». У цьому разі ключовими факторами є наявність страхового стажу та розмір зарплати. Для таких осіб статус УБД дає право вийти на пенсію на 5 років раніше від стандартного пенсійного віку, але водночас необхідно мати достатній страховий стаж.

Пільговий стаж для учасників бойових дій

Основна та найбільш значуща перевага для учасників бойових дій полягає в особливому порядку нарахування стажу за період безпосередньої участі в бойових діях. Цей механізм закріплено в законодавстві України, зокрема в Постанові Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393.

Згідно з цим документом, один місяць служби в зоні бойових дій зараховується до вислуги років як три місяці. Це стосується лише тих періодів, коли військовослужбовець безпосередньо виконував завдання в умовах бойових дій, що підтверджено відповідними документами. Зокрема, це стосується участі в бойових діях у Республіці Афганістан, а також під час проведення Антитерористичної операції (АТО) та операції Об’єднаних сил (ООС) в Україні.

Це є суттєвою перевагою, яка дозволяє накопичити необхідну вислугу років для виходу на пенсію значно швидше. Така пільга відображає готовність військовослужбовця ризикувати життям і здоров’ям задля захисту своєї країни, що також закріплена в Законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Деталі нарахування: коли стаж рахується «місяць за два» і «місяць за півтора»

Окрім ключової пільги «місяць за три», законодавство передбачає й інші випадки пільгового нарахування вислуги років. Це допомагає врахувати інші складні та небезпечні умови служби.

1 місяць за 2 місяці. Ця норма, яка встановлена в підпункті «в» пункту 3 Постанови Кабміну № 393, застосовується до періодів служби в умовах, які несуть підвищену небезпеку, але не є безпосередніми бойовими діями. Наприклад, це стосується служби в гірській місцевості, у віддалених гарнізонах, під час розмінування місцевості, роботи з вибухонебезпечними предметами тощо. Це визнання того, що служба в таких умовах є більш стресовою та ризикованою, ніж звичайна військова служба.

1 місяць за 1,5 місяці. Ця пільга може застосовуватися до деяких інших специфічних видів служби, які мають підвищене навантаження, наприклад, під час несення певних видів чергувань, пов’язаних із забезпеченням постійної бойової готовності.

Додаткові соціальні гарантії та особливості пенсійного стажу

Нарахування трудового стажу. Для мобілізованих та контрактників трудовий стаж, зокрема і за періоди перебування в зоні бойових дій, продовжує нараховуватися. Це регулюється статтею 8 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їхніх сімей». Таким чином, військова служба не перериває трудовий стаж, а зараховується до нього.

Особливий період. Час проходження військової служби в особливий період, який оголошується відповідно до Закону України «Про оборону України» (зокрема, під час воєнного стану), зараховується не лише до трудового стажу, а й до вислуги років.

Процедура оформлення та важливі нюанси

Для того щоб отримати пільгове нарахування стажу, військовослужбовцю необхідно надати відповідні документи до органів Пенсійного фонду України. Ключовими документами, що підтверджують право на пільгу, є військовий квиток, послужний список та довідка про безпосередню участь у бойових діях. Цей документ надається військовою частиною або архівними установами Міністерства оборони.

Важливо, що період служби для пільгового нарахування обчислюється від дати наказу про залучення до участі в операції до дати наказу про її закінчення. Лише на підставі цих офіційних паперів, де чітко вказані дати, періоди та місця, пенсійні органи можуть провести правильний розрахунок та забезпечити належне нарахування пенсії.