Пенсійний вік для жінок в Україні у 2025 році: особливості та умови виходу на заслужений відпочинок

Який пенсійний вік жінок в Україні

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Пенсійна система в Україні постійно розвивається, адаптуючись до сучасних демографічних та економічних реалій. Незважаючи на обговорення можливих накопичувальних пенсійних систем, зараз основні виплати по старості регулюються існуючими законами. Багато українців, особливо жінки, цікавляться, у якому віці вони зможуть вийти на заслужений відпочинок, адже правила неодноразово змінювалися. У 2025 році діють певні умови, які визначають, коли саме українки можуть розраховувати на пенсійні виплати.

Який пенсійний вік для жінок в Україні 2025 року

Історично склалося так, що в Україні жінки виходили на пенсію раніше за чоловіків. До 2011 року пенсійний вік для українок становив 55 років, тоді як для чоловіків — 60. Однак Закон України № 3668-VI, ухвалений у 2011 році, започаткував поступове підвищення пенсійного віку для жінок. Цей процес тривав поетапно, щорічно вік виходу на пенсію збільшувався на 6 місяців. У результаті, до 2021 року пенсійний вік для обох статей був зрівняний і встановлений на рівні 60 років.

Таким чином, у 2025 році загальний пенсійний вік для жінок в Україні становить 60 років. Проте, досягнення цього віку — не єдина умова для отримання пенсії за віком. Ключовим фактором є наявність необхідного страхового стажу.

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Страховий стаж: ключова умова для пенсії у 2025 році

Для виходу на пенсію за віком у 2025 році українкам необхідно мати не лише відповідний вік, а й визначену кількість страхового стажу. Вимоги до стажу поступово зростають, і у 2025 році вони виглядають наступним чином:

Для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати не менше 32 років страхового стажу. Це основна умова для отримання пенсії в загальновстановленому віці.

Для виходу на пенсію у 63 роки. Якщо жінка досягла 60 років, але не має необхідних 32 років стажу, вона зможе вийти на пенсію пізніше. У 63 роки для цього знадобиться стаж від 22 до 32 років .

Для виходу на пенсію у 65 років. Це найпізніший термін виходу на пенсію, якщо не вистачає стажу. У 65 років потрібно мати стаж від 15 до 22 років.

Приклад. Якщо українці виповнилося 60 років, але її страховий стаж становить лише 25 років, то на заслужений відпочинок вона зможе вийти тільки у 63 роки, оскільки їй бракує необхідних 32 років стажу для виходу на пенсію у 60.

Недостатній страховий стаж можна «докупити», сплативши відповідні внески. Проте вартість такого «докупівлі» може бути значною — один рік стажу у 2025 році обійдеться приблизно у 21 120 гривень, що не завжди є фінансово вигідним рішенням.

Що входить до страхового стажу: декретна відпустка та інші періоди

До страхового стажу зараховуються не лише періоди офіційної роботи, за яку сплачувалися страхові внески. Деякі соціально важливі періоди також враховуються, що є суттєвою перевагою для жінок. Зокрема, до страхового стажу включається період декретної відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

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Наприклад, якщо жінка має 29 років офіційного страхового стажу і при цьому перебувала в декретній відпустці по догляду за дитиною (або дітьми) сумарно 3 роки, то її загальний стаж становитиме 32 роки. У такому випадку вона зможе вийти на пенсію у 60-річному віці, навіть незважаючи на те, що «робочого» стажу їй було недостатньо.

Це особливо важливо для багатодітних матерів — якщо українка народила п’ятьох дітей і за кожним з них доглядала повні 3 роки, це може додати їй до 15 років страхового стажу, навіть якщо вона не працювала в цей період.

Достроковий вихід на пенсію для жінок з дітьми

Хоча загальний пенсійний вік для жінок зрівнявся з чоловічим, певні категорії українок, які мають дітей, все ж зберігають право на достроковий вихід на пенсію. Ці норми спрямовані на підтримку жінок, які присвятили значну частину свого життя вихованню дітей.

Право на дострокову пенсію мають:

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Матері, які виховали п’ять і більше дітей. Вони можуть вийти на пенсію у 50 років , за умови наявності не менше 15 років страхового стажу.

Жінки, які виховували дитину з інвалідністю до шести років. Ця категорія жінок також має право вийти на пенсію у 50 років, якщо вони мають щонайменше 15 років страхового стажу.

Майбутні зміни у вимогах до стажу

Варто пам’ятати, що вимоги до страхового стажу не є статичними і поступово зростають. Так, якщо у 2025 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно 32 роки стажу, то вже у 2028 році ця вимога зросте до не менше 35 років стажу. Це означає, що майбутнім пенсіонерам потрібно враховувати цю тенденцію і планувати свою трудову діяльність з урахуванням зростаючих вимог до страхового стажу.

Таким чином, пенсійний вік для жінок в Україні у 2025 році становить 60 років, але ключову роль у визначенні фактичного віку виходу на пенсію відіграє накопичений страховий стаж. Знання цих нюансів та врахування можливості зарахування декретної відпустки допоможе жінкам краще спланувати своє майбутнє та своєчасно вийти на заслужений відпочинок.