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Пенсію рахуватимуть за новими правилами: чого очікувати українцям

Пенсію рахуватимуть за новими правилами: чого очікувати українцям

Пенсія в Україні

Якщо ви пропрацювали один рік із середньою зарплатою, то заробили 1 бал.

Україну очікує проведення масштабної пенсійної реформи, яка передбачає запровадження двох складових частин майбутньої виплати. 

Про це йдеться в публікації OBOZ.UA.

Пенсії після розрахунку українців складатимуться з двох частин.

  • соціальної (базової) частини 
  • індивідуальної (персональної) частини

"Перша частина для всіх буде однаковою, друга ж залежатиме від стажу та зарплати. Проте в моделі, яку прораховують, бал використовують не просто для того, аби залежно від його розміру зменшити чи збільшити середню за три роки зарплату", - йдеться у повідомленні.

Крім того, кожному балу хочуть надати грошову оцінку.

Додамо, в Україні дізнатися розмір своєї пенсії в майбутньому можна на пенсійному порталі. Задля цього в онлайн-калькуляторі слід вказати "з урахуванням набутого в майбутньому стажу".

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