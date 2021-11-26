Перед новорічними святами в Україні здорожчають продукти: як зміняться ціни

В середньому ціни зростуть приблизно на 20%.
На українських ринках і в магазинах перед новорічними святами здорожчають продукти.
Про це розповіли у Сніданку з 1+1.
Експерти прогнозують, що ціни зростуть на 16-20%. Особливо здорожчання торкнеться овочів та м'яса. Зокрема, вартість цибулі буде у 2,5 рази більша - порівняно з груднем минулого року. Також на 20% подорожчають помідори перець та огірки. На 10% підстрибне ціна на моркву, буряк і капусту.
Щодо м’яса, то подорожчають свинина та курятина. Свинина зросте в ціні на 20%, а курятина – на 10%.
Нагадаємо, експерти прогнозують значне зростання вартості м'яса. Вже від другого кварталу наступного року в Україні майже на 50% можуть зрости ціни на м'ясо.
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