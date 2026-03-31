Перед Великоднем стрімко дорожчають продукти: ціни на м’ясо та яйця

Яйця та м’ясо дорожчають перед святом

За кілька тижнів до Великодня в Україні традиційно почала зростати вартість продуктів, які українці найчастіше кладуть до святкового кошика. Після періоду цінової стабільності на ринку зафіксували стрімке подорожчання яєць та різних видів м’яса.

Про це йдеться на сайті Столичного ринку.

Як змінилася вартість яєць

Курячі яйця, які є головним і незмінним символом прийдешнього свята, за останні кілька днів додали в ціні від 6,5% до 8% залежно від категорії. Продавці зазначають, що попит на цей продукт продовжує стрімко зростати, що й провокує зміну цінників.

Так, у середньому десяток яєць категорії С1 здорожчав з 62 до 66 гривень. Відбірні яйця категорії С0 тепер коштують від 65 до 70 гривень, а найвища категорія СВ підскочила в ціні з 72 до 77 гривень за один десяток.

Ціни на курятину та баранину

Щодо м’ясних продуктів, то найбільший стрибок вартості за вихідні продемонструвала курятина — ціни зросли на 14-29%. Найменше здорожчало куряче крило, ціна якого змінилася з 69 до 79 гривень за кілограм. Водночас куряче стегенце додало в ціні найбільше — з 97 до 125 гривень за кілограм. Вартість дієтичного курячого філе зросла на 21,6%, і тепер за кілограм доведеться віддати 169 гривень замість попередніх 139.

«Індичка теж здорожчала, але трохи менше, ніж курятина — від 5% до 17%», — зазначає видання.

Індиче філе зараз продають на ринку за 315 гривень за кілограм, а фабричну тушку цієї птиці — за 199 гривень. Баранина також не відстає: ошийок подорожчав на 40 гривень до 280 гривень за кілограм, а за ребра просять у середньому 260 гривень.

Нагадаємо, в Україні дешевшають овочі з олів'є-набору. Сезонні коливання цін на овочі в Україні тривають: коренеплоди втрачають у вартості, а теплична продукція дорожчає.