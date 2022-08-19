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Перед вихідними гривня знову ослабла: курс валют на 19 серпня в обмінниках

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Перед вихідними гривня знову ослабла: курс валют на 19 серпня в обмінниках

Фото: Associated Press

Курс гривні в столичних обмінниках ослаб до 40,77 грн/дол.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 19 серпня, ослаб на 27 копійок – до 40,77 грн/дол., щодо євро гривня ослабла на 20 копійок – до 41,20 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,00 грн за дол., євро – 40,20 грн за євро.

Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3515
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