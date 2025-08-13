Перед зустріччю Трампа і Путіна таємничий інвестор скуповує акції найбагатшої нафтової компанії Росії

Нафтові прибутки Росії / © ТСН.ua

У середу, 13 серпня, на Московській біржі несподівано злетіли в ціні акції «Сургутнафтогазу». Це найбагатша нафтова компанія Росії, яка тримає на рахунках майже $70 млрд запасів валюти.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Різке зростання котирувань почалося приблизно в той самий час, коли президент США Дональд Трамп проводив телеконференцію з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами про свої майбутні переговори з Володимиром Путіним на Алясці.

Всього за годину акції подорожчали на 4,6%, а обсяги торгів підскочили у 90 разів і стали рекордними як мінімум цього року.

За цей час відбулися угоди на 1,78 млрд рублів проти всього 20 млн рублів годиною раніше. У наступні дві години, як свідчать дані Мосбіржі, обсяг торгів становив ще 1,2 млрд рублів.

Хто скуповував акції «Сургутнафтогазу» така ж таємниця, як і справжні власники компанії, яка за 20 років діяльності накопичила гігантські запаси валюти — $67,8 млрд, що можна порівняти із золотовалютними резервами таких країн, як Катар ($64 млрд), ПАР ($67 млрд) або Перу ($73 млрд).

Зазвичай, здорожчання акцій «Сургутнафтогазу» відбувається під час падіння вартості рубля або зростання цін на нафту, але нічого такого сьогодні не спостерігається.

«На акції можуть впливати геополітичні очікування, перш за все, зустрічі на Алясці президентів Росії та США 15 серпня, оскільки ринок розраховує на скасування санкцій проти лідерів російської нафтової галузі», — припускає провідний аналітик Freedom Finance Global Наталія Мільчакова.

За даними Sky News, часткове скасування санкційних обмежень розглядає Євросоюз — за умови, що Кремль піде на довгострокове перемир’я в Україні.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що прямі санкції США проти Росії можуть посилитися, а вторинні мита, що накладаються на торговельних партнерів Москви, можуть зрости, якщо переговори президента Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним на Алясці пройдуть невдало.

Раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Путін погодився на переговори через дії президента США Дональда Трампа. Мовляв, Москву стривожило запровадження нових тарифів для Індії через купівлю російської нафти.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість запровадження стовідсоткових тарифів щодо торговельних партнерів Росії.