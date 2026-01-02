ТСН у соціальних мережах

Перед звільненням доведеться заплатити: про що попереджають українців

Від 1 січня 2026 року мінімальна зарплата в Україні зросте до 8 647 гривень. Від цієї суми залежать соціальні виплати та внески, зокрема й мінімальний страховий внесок до пенсійної системи.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Звільнення з роботи не означає автоматичну втрату страхового стажу

Звільнення з роботи не означає автоматичну втрату страхового стажу / © Getty Images

Українці, які планують звільнятися з роботи, можуть не втратити страховий стаж. Для цього потрібно сплачувати добровільний пенсійний внесок.

У Пенсійному фонді пояснили, яку суму доведеться сплачувати 2026 року.

Від 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата становитиме 8 647 гривень, і саме від цієї цифри рахують усі соціальні внески. Мінімальний страховий платіж до пенсійної системи становитиме 1 902 гривні 34 копійки, що дорівнює 22% від мінімальної зарплати.

Сплата саме цієї суми гарантує, що місяць буде повністю зарахований до страхового стажу. Якщо ж заплатити менше — період можуть зарахувати частково або не врахувати зовсім.

У Пенсійному фонді наголошують, що це особливо важливо для людей, які звільняються за власним бажанням, беруть паузу в роботі або працюють неофіційно, але хочуть зберегти пенсійні права. Адже мінімальний внесок — це фактично плата за збереження стажу, без якого в майбутньому можуть виникнути проблеми з призначенням пенсії.

Громадянам, які вже уклали договір про добровільну участь у пенсійному страхуванні, нічого переоформлювати не потрібно. Всі чинні договори автоматично подовжені до 31 грудня 2026 року.

