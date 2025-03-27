Передоплата за бронювання потужностей та штрафи за якість газу погіршують фінансовий стан видобувників – Свищо

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Про це заявив аналітик газового ринку ExPro Consulting Михайло Свищо.

За його словами, чинне законодавство передбачає 100% передоплату за замовлені потужності на вхід до газотранспортної системи (ГТС), незалежно від того, чи використає компанія цей обсяг.

«Більшість компаній замовляє потужності на вхід на довгостроковий період – від місяця до року. Водночас, після втрат видобутку компанії не використовують на повну замовлені потужності, однак можливості повернути кошти немає», – пояснив Свищо.

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Окрім цього, видобувні компанії стикаються зі штрафами через фізико-хімічні показники газу, які не відповідають вимогам Кодексу ГТС. Це спричинено руйнуванням та пошкодженням установок, що забезпечують підготовку газу до транспортування.

«Внаслідок пошкодження чи руйнування установок, що забезпечують підготовку газу, частина обсягів, що надходить до ГТС, не відповідає фізико-хімічним показникам Кодексу ГТС. Внаслідок цього видобувники додатково сплачують штрафи за недотримання вимог до якості природного газу», – зазначив аналітик.

За його словами, ринок уже напрацьовує пропозиції, які могли б допомогти зменшити фінансовий тиск на газовидобувників. Серед них – перехід на оплату за фактом використання потужностей, а також призупинення штрафних санкцій за якість газу для постраждалих компаній.

Раніше виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко заявив, що розвиток внутрішнього ринку газу та стабільні правила гри є ключовими факторами для нарощування видобутку та зміцнення енергетичної безпеки України.