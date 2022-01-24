Перегляд програми МВФ: коли відбудеться і скільки коштів Україна може отримати від ЄС

Перегляд програми МВФ: коли відбудеться і скільки коштів Україна може отримати від ЄС

За словами Шмигаля, не має причин для хвилювання падіння економіки України.

У лютому 2022 році відбудеться черговий перегляд чинної програми Stand-by від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками засідання РНБО.

"Ми зараз працюємо з МВФ, практично кожного дня відбувається співпраця міністерств з місією МВФ. Очікуємо в лютому наступного перегляду чинної програми від МВФ і, звичайно, працюємо над майбутнім продовженням", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що економіка України, золотовалютні запаси, стабільність економіки абсолютно гарантують спокійне проходження.

Міністр повідомив, що ухвалено рішення іноземними партнерами щодо надання Україні спеціальної макрофіннасової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро. Також виділять 120 млн - це спеціальні грантові кошти для України. Окрім цього, він нагадав про виділені 120 млн доларів минулого тижня Канадою.

Україна та МВФ затвердили спільну програму Stand-by на п'ять мільярдів доларів 9 червня 2020 року. Вона спрямована на подолання наслідків пандемії COVID-19, зміцнення результатів та продовження реалізації важливих структурних реформ в Україні.

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