Перегляд тарифів на електроенергію може допомогти відновити зруйновану ворогом енергосистему - Галущенко

Питання встановлення нових тарифів на електроенергію для населення може стати одним із рішень для відновлення енергосистеми після завданих росією руйнувань та пошкоджень, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, зараз все ще триває дискусія стосовно перегляду тарифів на електроенергію для населення.

Він зазначив, що встановлення нових тарифів важливо для підготовки генерації до наступного осінньо-зимового періоду (ОЗП).

«Це може бути одним з рішень для відновлення енергосистеми. Тому що тут немає одного рішення. Те, що ми втримали систему, дуже великий виклик. Важлива ремонтна кампанія, щоб пройти наступний ОЗП», - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що близько 50% енергетичної інфраструктури постраждали від обстрілів.