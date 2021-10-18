Переговори з МВФ завершилися: Україна може розраховувати на 700 млн доларів кредиту

Переговори з МВФ завершилися: Україна може розраховувати на 700 млн доларів кредиту

Місія МВФ працювала від 21 вересня по 18 жовтня.

Місія Міжнародного валютного фонду успішно завершила місію в Україні. Завершення місії з першого перегляду програми дозволить МВФ виділити Україні 700 млн доларів.

Про це у понеділок, 18 жовтня, заявила очільниця Місії Іванна Владкова-Голлар, повідомляє пресслужба МВФ.

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"Група місії МВФ і влада України досягли угоди на рівні персоналу про оновлений набір економічних, фінансових і структурних заходів політики, які допоможуть подолати кризу в економіці та охороні здоров'я, викликану COVID-19, при збереженні макроекономічної та фінансової стабільності, зниженні уразливості та усунення основних перешкод для приватних інвестицій", - зазначила вона.

За її словами, завершення місії МВФ в Україні відкриває шлях для розгляду Виконавчою радою МВФ першого огляду угоди "стенд-бай" (SBA) і запиту на продовження програми.

"Завершення першого огляду дозволить виділити 500 мільйонів СПЗ (близько 700 млн доларів)", - додала Владкова-Голлар.

Нагадаємо:

Радник президента Олег Устенко заявив, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) до кінця року може перерахувати Україні два транші.

Також Міжнародний валютний фонд затвердив розподіл спеціальних прав запозичення (СПЗ) на суму 650 млрд доларів для підтримки світової економіки. Україна в межах цієї програми загалом отримала 2,7 млрд доларів .

. Україна витратить отримані від МВФ 2,7 млрд доларів на подолання наслідків коронакризи. Про це ще 3 серпня повідомила пресслужба ОП з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського.

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