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Переговори з МВФ завершилися: Україна може розраховувати на 700 млн доларів кредиту

Переговори з МВФ завершилися: Україна може розраховувати на 700 млн доларів кредиту

Associated Press

Місія МВФ працювала від 21 вересня по 18 жовтня.

Місія Міжнародного валютного фонду успішно завершила місію в Україні. Завершення місії з першого перегляду програми дозволить МВФ виділити Україні 700 млн доларів.

Про це у понеділок, 18 жовтня, заявила очільниця Місії Іванна Владкова-Голлар, повідомляє пресслужба МВФ.

"Група місії МВФ і влада України досягли угоди на рівні персоналу про оновлений набір економічних, фінансових і структурних заходів політики, які допоможуть подолати кризу в економіці та охороні здоров'я, викликану COVID-19, при збереженні макроекономічної та фінансової стабільності, зниженні уразливості та усунення основних перешкод для приватних інвестицій", - зазначила вона.

За її словами, завершення місії МВФ в Україні відкриває шлях для розгляду Виконавчою радою МВФ першого огляду угоди "стенд-бай" (SBA) і запиту на продовження програми.

"Завершення першого огляду дозволить виділити 500 мільйонів СПЗ (близько 700 млн доларів)", - додала Владкова-Голлар.

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