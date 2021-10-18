Переговори з МВФ завершилися: Україна може розраховувати на 700 млн доларів кредиту

Місія МВФ працювала від 21 вересня по 18 жовтня.
Місія Міжнародного валютного фонду успішно завершила місію в Україні. Завершення місії з першого перегляду програми дозволить МВФ виділити Україні 700 млн доларів.
Про це у понеділок, 18 жовтня, заявила очільниця Місії Іванна Владкова-Голлар, повідомляє пресслужба МВФ.
"Група місії МВФ і влада України досягли угоди на рівні персоналу про оновлений набір економічних, фінансових і структурних заходів політики, які допоможуть подолати кризу в економіці та охороні здоров'я, викликану COVID-19, при збереженні макроекономічної та фінансової стабільності, зниженні уразливості та усунення основних перешкод для приватних інвестицій", - зазначила вона.
За її словами, завершення місії МВФ в Україні відкриває шлях для розгляду Виконавчою радою МВФ першого огляду угоди "стенд-бай" (SBA) і запиту на продовження програми.
"Завершення першого огляду дозволить виділити 500 мільйонів СПЗ (близько 700 млн доларів)", - додала Владкова-Голлар.
Нагадаємо:
- Радник президента Олег Устенко заявив, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) до кінця року може перерахувати Україні два транші.
- Також Міжнародний валютний фонд затвердив розподіл спеціальних прав запозичення (СПЗ) на суму 650 млрд доларів для підтримки світової економіки. Україна в межах цієї програми загалом отримала 2,7 млрд доларів.
- Україна витратить отримані від МВФ 2,7 млрд доларів на подолання наслідків коронакризи. Про це ще 3 серпня повідомила пресслужба ОП з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського.