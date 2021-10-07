Переговори з МВФ завершуються: про що домовились та коли Україна отримає транш

Переговори з МВФ завершуються: про що домовились та коли Україна отримає транш

За словами Шмигаля, за підсумками переговорів, питання про транш для України має бути вирішене позитивно, але термінів отримання грошей він не назвав.

Українська сторона та представники Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершують підготовку меморандуму про продовження діючої програми stand-by.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час Київського міжнародного економічного форуму, пише "НВ".

"Буквально сьогодні-завтра ми завершуємо роботу з Міжнародним валютним фондом по підготовці меморандуму щодо продовження нашої програми. Ми маємо дуже інтенсивний діалог зі Світовим банком і маємо дуже багато проектів і хороші перспективи вже на наступний рік", — заявив він.

Шмигаль додав, що "ми рухаємося як ніколи швидко".

"Ключове питання, чи виконує Україна основні макропоказники. Так, ми виконали бюджет минулого року, ми виконали розмір дефіциту бюджету, ми скоротили його цього року і скорочуємо на наступний рік. Це ключові показники. Співпраця з нашими партнерами полягає в тому, що ми отримуємо транші тоді, коли ми цього потребуємо", — сказав очільник уряду.

Водночас він відмовився відповідати на питання про те, чи отримає Україна наступний транш від МФВ до грудня, назвавши його "провокативним».

"Гроші люблять тишу, всі це знають. Я не забобонна людина, але у нас дуже плідний діалог. Сьогодні триває місія і я не маю повноважень робити будь-які заяви з цього приводу", — відзначив Шмигаль.

Нагадаємо:

Місія Міжнародного валютного фонду почала роботу в Україні у вересні.

У Національному банку України припустили, що сума другого траншу за програмою stand-by від Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України може складати понад 700 млн доларів.

за програмою stand-by від Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України може складати понад 700 млн доларів. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, у переговорах з місією МВФ виникло питання фіскальних ризиків у зв'язку з високою ціною на газ. Цей момент вимагає додаткових консультацій. Фонд цікавить, як високі ціни на газ можуть відбитися на фіскальній частині бюджету в нинішньому році.

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